 Stres ve baskı yok – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    15 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Stres ve baskı yok

    Stres ve baskı yok
    Malatya'da 7 golle takımın en golcüsü Faslı Boutaib, 5 maçtır kazanamamalarına rağmen baskı ve stres yaşamadıklarını söyledi. Boutaib, G.Saray ve Kayseri maçlarından iyi sonuç alacakları sözünü verdi.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:19
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