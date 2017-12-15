Gevrek’e 3 ay men

PFDK, Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek'e Göztepe maçındaki müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti ve 100 bin TL para cezası verdi. Ayrıca Bursaspor ve Kayserispor'un da bazı tribünlerdeki taraftarlarının kartlarının bir sonraki müsabaka için bloke edildiği belirtildi.