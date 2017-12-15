 Gevrek’e 3 ay men – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Gevrek’e 3 ay men

    Gevrek’e 3 ay men
    PFDK, Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek'e Göztepe maçındaki müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti ve 100 bin TL para cezası verdi. Ayrıca Bursaspor ve Kayserispor'un da bazı tribünlerdeki taraftarlarının kartlarının bir sonraki müsabaka için bloke edildiği belirtildi.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:12
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