PERUHİ (Perohi) TARİFİ 🍴MasterChef Peruhi nasıl yapılır? Peruhi malzemeleri nelerdir, evde Peruhi yapmanın püf noktaları neler?

PERUHİ (Perohi) TARİFİ 🍴MasterChef Peruhi nasıl yapılır? Peruhi malzemeleri nelerdir, evde Peruhi yapmanın püf noktaları neler?

Türk mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan Peruhi (Perohi), özellikle Kayseri yöresinde sıkça yapılan ve mantıya benzeyen geleneksel bir hamur işidir. İncecik açılan hamurun içerisine peynir konularak hazırlanan bu eşsiz tat, sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alır. Peki, MasterChef Peruhi nasıl yapılır?

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 14:46 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 14:50
PERUHİ (Perohi) TARİFİ 🍴MasterChef Peruhi nasıl yapılır? Peruhi malzemeleri nelerdir, evde Peruhi yapmanın püf noktaları neler?

PERUHİ TARİFİ | Son zamanlarda adını sıkça duymaya başladığımız Peruhi (Perohi), aslında yıllardır Anadolu mutfağında yapılan geleneksel bir hamur işi. İncecik açılan hamurların içine peynir konularak hazırlanan bu eşsiz lezzet, mantıya alternatif olarak sofralarda yerini alıyor. Peki, "Peruhi nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır?" İşte detaylı tarifi…

PERUHİ NASIL YAPILIR?

  • Geniş bir yoğurma kabına un, yumurta, tuz ve suyu ekleyerek orta sertlikte bir hamur yoğurun.

  • Hamuru streç filmle kapatıp 20 dakika kadar dinlendirin.

  • Dinlenen hamuru iki bezeye ayırın ve un serpilmiş tezgahta oklava yardımıyla ince açın.

  • Açtığınız hamuru küçük kareler halinde kesin.

  • Karelerin içine lor peyniri ve maydanoz karışımından koyarak üçgen şeklinde kapatın.

  • Kaynar tuzlu suyun içine hazırladığınız peruhileri atın ve yaklaşık 8–10 dakika haşlayın.

  • Haşlanan peruhileri süzerek servis tabağına alın.

  • Üzeri için tereyağını eritip pul biberle kızdırın ve peruhilerin üzerine gezdirin. Yanında yoğurtla servis edin.

PERUHİ MALZEMELERİ NELERDİR?

Hamur için:

  • 3 su bardağı un

  • 1 adet yumurta

  • 1 çay bardağı su (kontrollü ekleyin)

  • 1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

  • 250 gram lor peyniri (veya çökelek)

  • 1 tutam maydanoz (ince doğranmış)

  • Karabiber

Üzeri için:

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • Yoğurt (servis için)

PERUHİ'NİN PÜF NOKTALARI

  • Peruhi tarifi mantıya çok benzer, ancak içinde kıyma yerine peynir kullanılır.

  • Hamurun ince açılması lezzeti artırır.

  • Servis sırasında yoğurt ve tereyağlı sos mutlaka kullanılmalıdır.

Orijinal peruhinin içerisine torba yoğurdu ile nane konulmakta ve tereyağı sosu ile servis edilmektedir. Peruhi yemeğinin yapımında un, yumurta, tuz ve su kullanılılır.

