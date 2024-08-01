🍑 MASTERCHEF TARTE TATİN TARİFİ | Şeftalili Tarte Tatin nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? - Tarte Tatin hangi ülkenin tatlısı?

Tarte Tatin, Fransız mutfağının klasik tatlılarından biridir ve lezzetli, karamelize edilmiş meyvelerle kaplı ters çevrilmiş bir tart olarak bilinir. Geleneksel olarak Tarte Tatin genellikle elma ile yapılır, ancak armut, şeftali, ananas gibi diğer meyvelerle de yapılabilir. Peki, Şeftalili Tarte Tatin nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte o meşhur tarif...

ŞEFTALİLİ TARTE TATİN TARİFİ

Malzemeler:

Hamur İçin:

1 1/4 su bardağı un

1/4 su bardağı toz şeker

1/2 çay bardağı soğuk tereyağı (doğranmış)

1/4 su bardağı soğuk su

Şeftali Karışımı İçin:

4-5 olgun şeftali (kabuklarını soyun ve dilimleyin)

1/2 su bardağı toz şeker

4 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı vanilin (isteğe bağlı)

ŞEFTALİLİ TARTE TATİN YAPILIŞI

Hamuru Hazırlama:

Bir kasede unu ve toz şekeri karıştırın.

Soğuk tereyağını ekleyin ve parmak uçlarınızla veya bir hamur kesici ile karıştırarak kumlu bir kıvam elde edin.

Soğuk suyu ekleyin ve hamuru bir araya getirin. Hamuru yoğurup top haline getirin, üzerini kapatıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

Şeftali Karışımını Hazırlama:

Fırını 180°C'ye (350°F) önceden ısıtın.

Bir tavada 4 yemek kaşığı tereyağını eritin. Üzerine toz şekeri ekleyin ve karıştırarak karamelize olana kadar pişirin.

Şeker tamamen eriyip karamel rengi aldığında, şeftali dilimlerini ekleyin. Şeftalilerin üzerine limon suyu ve isteğe bağlı olarak vanilini de ekleyin. Şeftalileri karamel sosunda birkaç dakika pişirin, şeftalilerin hafifçe yumuşamasına dikkat edin.

Tarte Tatin'in Birleştirilmesi:

Şeftali karışımını pişirme kabına (tercihen dökme demir tava) eşit şekilde yayın.

Dinlendirdiğiniz hamuru açın ve şeftali karışımının üzerine kapatacak şekilde kesin. Hamurun kenarlarını tavanın kenarına doğru katlayın.

Pişirme:

Tarte Tatin'i önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika veya hamur altın rengi olana kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra, 5-10 dakika soğumasını bekleyin. Ardından, dikkatlice bir servis tabağına ters çevirin. Şeftalilerin karamelize olmuş kısmı üstte olmalı.

Servis:

Ilık veya soğuk servis edebilirsiniz. Üzerine dondurma veya krema ile servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun! Bu tatlı, hem görsel olarak etkileyici hem de lezzet açısından oldukça tatmin edici olacaktır.