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MASTERCHEF KUZU İNCİK TARİFİ | Kuzu İncik nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? - Kuzu İncik pişirmenin püf noktaları

MasterChef'te final eleme turlarının son haftasına giriş yapıldı. En iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan bazıları ana kadroya giriş yapabilecek. Peki, Kuzu İncik nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Kuzu İncik pişirmenin püf noktaları ve detaylar...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 23:12 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 23:14
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MASTERCHEF KUZU İNCİK TARİFİ | Kuzu İncik nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? - Kuzu İncik pişirmenin püf noktaları

Kuzu incik hem akşam yemeklerinde hem de davet sofralarında yapılabilecek en iyi yemeklerden bir tanesidir. Doğru şekilde pişirilen fırında kuzu incik lezzetli ve benzersiz bir yemek olarak ön plana çıkar.

KUZU İNCİK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Kuzu İncik

Zeytinyağ

Üzerine sürmek için

Worchestire Sos

Bal

Soya Sos

Sosu için gerekli malzemeler

Et Suyu

Soğan

Havuç

Pırasa

Defne Yaprağı

Nişasta

KUZU İNCİK NASIL YAPILIR?

Kuzu inciklerin kemik bağlarını bıçak yardımı ile koparıp, elimiz ile aşağı doğru çekerek top haline getiriyoruz. Bu şekli verdikten sonra haşlıyoruz.

Sosu için: Soğan, havuç ve pırasayı kavuruyoruz, üstüne et suyunu döküyoruz 1 adet defne yaprağı koyarak kaynatmaya bırakıyoruz. Et suyu kendini çekmeye başlayınca nişasta ile bağlayarak sos kıvamına getiriyoruz.

Tabağa önce polenta püresini koyuyoruz üzerine kuzu incik'i yerleştiriyoruz.

İnciğin üzerine sosu dökererek servis edebilirsiniz.

KUZU İNCİK İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Her evde büyük bir sevkle yenilen kuzu incik özellikle kalabalık sofraların vazgeçilmez yemekler arasında yer alır. Büyük davetlerde ve ya özel günlerde mutlaka kuzu incik yapılır. Geleneksel yemekler arasında yer alan kuzu incik farklı tatlar ile de lezzetlendirilebilir. Kuzu inciklerin lezzetli olabilmesi için tuz miktarı ve baharatlarının da uygun kullanılması gerekir. Bunun yanı sıra kuzu incik mutlaka ağzı kapalı bir poşetin içinde pişirilmelidir. Fırında poşet içerisinde pişen kuzu incik oldukça lezzetli ve sulu kalacaktır. Kuzu inciğin suyu içerisinde kalır. Etlerin piştiğini anlamak için çatal yardımı ile etler kontrol edilir.

KUZU İNCİK SERVİS ETMENİN PÜF NOKTALARI

Kuzu incik geleneksel yemekler arasında yer alır. Özellikle kalabalık sofraların vazgeçilmez yemeği olan kuzu incik bir tür ana yemektir. Kuzu incik yanında pirinç pilavı ve ya iç pilav da servis edilebilir. Kuzu incik fırından çıktıktan sonra mutlaka sıcak olarak servis edilmelidir.

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