Haberler Yemek Tarifleri MASTERCHEF ANALI KIZLI TARİFİ | Analı Kızlı çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? - Analı Kızlı yapılışı ve püf noktaları

MASTERCHEF ANALI KIZLI TARİFİ | Analı Kızlı çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? - Analı Kızlı yapılışı ve püf noktaları

MasterChef yeni sezonda final eleme turları tüm hızıyla sürüyor. 3. haftanın yeni yarışmacıları ana kadroya girmek için kıyasıya mücadele ediyor. Somer, Mehmet ve Danilo şeflerin jüri üyeliğini yaptığı programda Analı Kızlı çorbasını en iyi yapan yarışmacı ana kadro için şans elde etmiş olacak. Peki, Analı Kızlı çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Analı Kızlı yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 15:48 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 15:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MASTERCHEF ANALI KIZLI TARİFİ | Analı Kızlı çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? - Analı Kızlı yapılışı ve püf noktaları

ANALI KIZLI TARİFİ | Anadolu'ya özgü coğrafi işaret almış Analı Kızlı çorbası, koyun eti, mor soğan, biber salçası, margarin ve maydanoz ile harmanlanarak yapılan, Adana ve Malatya'nın en sevilen yemekleri arasında gelen Türk mutfağı lezzetlerindendir. Peki Analı Kızlı nasıl yapılır? İşte evde denemek isteyenler için Analı Kızlı çorbası malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

ANALI KIZLI NASIL YAPILIR?

ANALI KIZLI ÇORBASI MALZEMELERİ

Köftesi için:

  • 1, 5 su bardağı ince bulgur
  • 1 yumurta
  • Tuz
  • 3 yemek kaşığı un. (ıslatmak için ılık su)

İç malzemeleri için:

  • 200 gram kıyma
  • 1 orta boy soğan
  • Toz biber
  • Tuz ve karabiber
  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 200 gram haşlanmış et
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Sıvı yağ ve tuz

ANALI KIZLI ÇORBASI YAPILIŞI

  • Bulguru az bir ılık su ile ıslatıyoruz, biraz yumuşayınca salça ve tuzunu koyum elimizi ıslatarak yoğuruyoruz.
  • Hamur kıvama gelmeye başlayınca yumurta ve unu ekleyip (içli köfte hamuru gibi olacak)kıvama gelene kadar yoğuruyoruz.
  • Daha sonra soğan ve kıymayı bir tavada kavuruyoruz indirmeden karabiber, tuz ve toz biber ekleyip altını kapatıyoruz ve soğutuyoruz.
  • Bulgurdan yaptığımız hamurdan küçük parçalar alıp içli köfte gibi açıp içine hazırladığımız kıymadan koyup kapatıyoruz.
  • Hazırladığımız kıyma bitene kadar böyle yapıyoruz.
  • Hamurun kalanını boş küçük köfteler yapıyoruz, boyutlarını paylaşacağım resimlerde görebilirsiniz.
  • Yaptığınız köfteleri kaynayan suda haşlıyoruz. (suyun içine yarım limon suyu ve tuz ekleyin ki köfteler açılmasın).
  • Bir tencereye biraz sıvı yağ ve salça koyup biraz soteleyip haşladığımız et ve nohutu ekliyoruz.
  • Üzerine et suyu koyup özleşene kadar kaynatıyoruz içine haşladığımız köfteleri atıp bir taşım daha kaynatıp kapatıyoruz.

ANALI KIZLI ÇORBASI PÜF NOKTALARI

  • Bulgur köftesinin güzel bir şekil alması için köfte hamurunu, özenle 10-15 dakika kadar yoğurmanız gerekir.
  • Bulgur köftelerinin haşlanırken dağılmaması için kaynayan suya birkaç damla limon damlatabilirsiniz.
  • Çorbanın yapımında kemikli et kullanarak lezzetini daha da artırmanız mümkün.

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 8 ve 10 numara oynuyor
DİĞER
Son dakika haberi: Ronaldo, Messi ile aynı takımda buluşuyor! Transfer gündemini sarsan bomba iddia...
21 yıl 182 saniyeye sığdı! Başkan Erdoğan liderliğinde emekliler için hangi adımlar atıldı? Madde madde derledik
UEFA ülke puanı güncellendi! F.Bahçe kazanınca...
F.Bahçe'ye çağ atlatacak transfer! Mou istedi yönetim alıyor
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! 15:16
Transfer için açıklama geldi! "Hayırlı olsun" Transfer için açıklama geldi! "Hayırlı olsun" 15:14
Trendyol 1. Lig'de fikstür açıklandı! Trendyol 1. Lig'de fikstür açıklandı! 14:52
Halil Dervişoğlu ve Eyüp Aydın'a transfer kancası! Halil Dervişoğlu ve Eyüp Aydın'a transfer kancası! 14:49
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 8 ve 10 numara oynuyor G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 8 ve 10 numara oynuyor 12:46
Stefan Savic'in geliş tarihi belli oldu! Stefan Savic'in geliş tarihi belli oldu! 12:40
Daha Eski
Başakşehir - La Fiorita maçı ne zaman? Başakşehir - La Fiorita maçı ne zaman? 12:34
Bir dönem sona erdi! Bir dönem sona erdi! 11:52
F.Bahçe yeni transferini KAP'a bildirdi F.Bahçe yeni transferini KAP'a bildirdi 11:36
UEFA ülke puanı güncellendi! F.Bahçe kazanınca... UEFA ülke puanı güncellendi! F.Bahçe kazanınca... 11:26
İşte temsilcilerimizin rövanş maçlarını yönetecek hakemler İşte temsilcilerimizin rövanş maçlarını yönetecek hakemler 10:48
Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman? Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman? 10:42