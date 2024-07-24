MASTERCHEF ANALI KIZLI TARİFİ | Analı Kızlı çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? - Analı Kızlı yapılışı ve püf noktaları

ANALI KIZLI TARİFİ | Anadolu'ya özgü coğrafi işaret almış Analı Kızlı çorbası, koyun eti, mor soğan, biber salçası, margarin ve maydanoz ile harmanlanarak yapılan, Adana ve Malatya'nın en sevilen yemekleri arasında gelen Türk mutfağı lezzetlerindendir. Peki Analı Kızlı nasıl yapılır? İşte evde denemek isteyenler için Analı Kızlı çorbası malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

ANALI KIZLI NASIL YAPILIR?

ANALI KIZLI ÇORBASI MALZEMELERİ

Köftesi için:

1, 5 su bardağı ince bulgur

1 yumurta

Tuz

3 yemek kaşığı un. (ıslatmak için ılık su)

İç malzemeleri için:

200 gram kıyma

1 orta boy soğan

Toz biber

Tuz ve karabiber

1 su bardağı haşlanmış nohut

200 gram haşlanmış et

1 yemek kaşığı domates salçası

Sıvı yağ ve tuz

ANALI KIZLI ÇORBASI YAPILIŞI

Bulguru az bir ılık su ile ıslatıyoruz, biraz yumuşayınca salça ve tuzunu koyum elimizi ıslatarak yoğuruyoruz.

Hamur kıvama gelmeye başlayınca yumurta ve unu ekleyip (içli köfte hamuru gibi olacak)kıvama gelene kadar yoğuruyoruz.

Daha sonra soğan ve kıymayı bir tavada kavuruyoruz indirmeden karabiber, tuz ve toz biber ekleyip altını kapatıyoruz ve soğutuyoruz.

Bulgurdan yaptığımız hamurdan küçük parçalar alıp içli köfte gibi açıp içine hazırladığımız kıymadan koyup kapatıyoruz.

Hazırladığımız kıyma bitene kadar böyle yapıyoruz.

Hamurun kalanını boş küçük köfteler yapıyoruz, boyutlarını paylaşacağım resimlerde görebilirsiniz.

Yaptığınız köfteleri kaynayan suda haşlıyoruz. (suyun içine yarım limon suyu ve tuz ekleyin ki köfteler açılmasın).

Bir tencereye biraz sıvı yağ ve salça koyup biraz soteleyip haşladığımız et ve nohutu ekliyoruz.

Üzerine et suyu koyup özleşene kadar kaynatıyoruz içine haşladığımız köfteleri atıp bir taşım daha kaynatıp kapatıyoruz.

ANALI KIZLI ÇORBASI PÜF NOKTALARI