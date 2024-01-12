İRMİK HELVASI TARİFİ: Döküm döküm, tam kıvamında irmik helvası nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Birebir ölçülü helvanın püf noktası!

İrmik helvası birçok kişinin en sevdiği tatlılardan biridir ve özellikle 'balığın üzerine tüketilen tatlı' dendiğinde, akla ilk olarak irmik helvası gelir. Evde en lezzetli, mis gibi kokan ve kıvamlı bir irmik helvası yapmak ise oldukça basit olsa da kıvamını tutturmak göründüğü kadar kolay değildir. Peki, irmik helvası nasıl yapılır? İşte tel tel dökülen tane tane irmik helvası tarifi...

İRMİK HELVASI TARİFİ

İrmik helvası için gerekli malzemeler:

3 yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı süt

1,5 su bardağı irmik

1/2 su bardağı çam fıstığı

1,5 su bardağı su

1,5 su bardağı toz şeker

İRMİK HELVASI İÇİN ALTERNATİFLER

İrmik helvasını servis ederken isteğe göre tarçın serpebilir ya da dondurmayle birlikte sunum yapabilirsiniz. Çam fıstığı yerine, fındık veya ceviz ya da antep fıstığı da kavurabilirsiniz.

İRMİK HELVASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

3 yemek kaşığı tereyağını tavada eritin.

Yarım su bardağı çam fıstığını içine atarak kavurmaya başlayın.

Fıstıklar kavrulduktan sonra 1,5 su bardağı irmiği tencereye aktarın.

Karıştırmaya devam ederken kısık ateşte 20 dakika kadar kavurun.

Tatlının şerbeti için, 1,5 su bardağı su, 1,5 su bardağı şeker ve 1,5 su bardağı sütü küçük bir sos tenceresine alın.

Karıştırdıktan sonra kısık ateşte kaynamaya bırakın.

İrmik iyice kavrulduktan sonra sıcak şerbet karışımını, tavaya azar azar ekleyin.

Sıcak şerbetin etkisiyle fokur fokur kaynamaya başlayan irmiği ara vermeden karıştırmaya devam edin.

Helvayı kısık ateşte 8-10 dakika kadar pişirdikten sonra dinlenmesi için üzerine bir kapak kapatın.

Demlenen irmik helvasını servis kaselerine alıp, ters çevirip çıkardıktan sonra arzuya göre tarçın ilavesiyle birlikte ya da dondurma ile servis edebilirsiniz; afiyet olsun.