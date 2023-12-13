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BALABAN KEBABI TARİFİ | Balaban kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Eskişehir'in meşhur lezzeti balaban kebabı, son zamanların en çok araştırılan tarifleri arasında yerini aldı. Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan Anadolu lezzeti balaban kebabını evinde yapmak isteyenler için balaban kebabı tarifi, malzemeleri yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 14:52 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 15:11
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BALABAN KEBABI TARİFİ | Balaban kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

BALABAN KEBABI TARİFİ | Eskişehir'in en meşhur lezzetlerinden olan ve Anadolu'dan çıkıp tüm Türkiye'yi hatta dünyayı kendisine hayran bırakan balaban kebabı, sofraların popüler yemekleri arasında yerini aldı. Peki balaban kebabı nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

BALABAN KEBABI NASIL YAPILIR?

Balaban kebabı malzemeleri:

Köftesi için;

  • 500 gram kıyma
  • 1 adet soğan
  • 1 adet yumurta
  • 1 kase galeta unu
  • 1 tatlı kaşığı karbonat
  • 1 çay kaşığı sirke
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı kırmızı biber
  • Maydanoz

Sosu için;

  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Su
  • Tereyağı ve sıvı yağ
  • 1 kase özenmiş yoğurt
  • 2 tane küçük boy bazlama
  • Tereyağı

Balaban kebabı yapılışı:

  • Maydanozu incecik kıyalım, soğanı rendenin ince yerinde rendeleyip karıştırma kabına koyup diğer malzemeleri de ekleyip köftemizi yoğuralım.
  • Köftelere incecik olacak şekilde şekil verelim. Sıvı yağda kızartalım.
  • Salça sosu için tereyağı ve sıvı yağını tencereye alalım.
  • Tereyağı eridikten sonra salçaları ekleyip kavuralım ve ardından suyunu da ilave edip biraz kaynadıktan sonra altını kapatalım.
  • Bazlamayı küçük küpler halinde doğrayıp tost makinesinde kızartalım.
  • Bir kasede yoğurt özeyelim.
  • Tabağa kızarmış bazlamamızdan bir porsiyon koyalım.
  • Daha sonra bazlamaların üzerine yoğurdu, yoğurdun üzerine de salça sosunu gezdirelim.
  • Salçaların üzerine de köfteleri dizdikten sonra en son olarak kızdırmış olduğumuz tereyağını üzerine dökelim.

Balaban kebabı püf noktaları:

  • Şekil verme aşamasından sonra köfteleri 2-3 saat buzdolabında bekletebilirsiniz.
  • Köfteleri ızgara tavada kızartırsanız sonuç daha leziz olacaktır. Kızartma esnasında köftelere çatal batırmayıp, dikkatlice çevirmelisiniz.
  • Dilerseniz köftenin sosu için süzme yoğurt ve yoğurdu karıştırarak kullanabilirsiniz.

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