Hamsi Buğulama nasıl yapılır? Hamsi Buğulama malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? Hamsi buğulama tarifi..

HAMSİ BUĞULAMA TARİFİ - Balık sezonu açılır açılmaz tezgahların en çok satılan balığı oluyor. Evde buğulama yapmak isteyen vatandaşlar için hamsi buğulama tarifi, malzemeleri ve püf noktaları haberimizde derledik.
👉Hamsi buğulama nasıl yapılır?
👉Malzemeler:
- 500 gram hamsi
- 1 adet kuru soğan
- 2 adet domates
- 1 adet limon
- 4 dal maydanoz
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tutam tuz
- 1 tutam karabiber
- 1 çay bardağı su
👉Yapılışı:
- Temizlenmiş olan hamsileri bol su ile güzelce yıkayın ve genişçe bir tavaya yerleştirin.
- Üstlerine halka halka doğranmış kuru soğanı, domatesleri ve limon dilimlerini yerleştirin.
- Maydanozları da saplarından ayırıp serpiştirin. Tuz ve karabiberi de serptikten sonra üstüne 1 çay bardağı suyu gezdirin.
- Tavanın kapağını kapatın ve orta ateşte yaklaşık 15 dakika pişmeye bırakın.
- Pişirme süresinin sonunda sıcak sıcak servis edin.
🌟AFİYET OLSUN