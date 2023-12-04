KUZU MUTANCANA TARİFİ - Kuzu mutancana nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

Sevilen yarışma programı MasterChef 2020'nin son bölümünde şefler, yarışmacılardan kuzu mutancana yapmasını istedi. Yarışmanın ardından kuzu mutancana tarifini merak edenler yoğun şekilde " Kuzu mutancana nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne?" sorusuyla araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...

KUZU MUTANCANA MALZEMELERİ

800 gr kuzu eti

100 gr arpacık soğan

50 gr soyulmuş iç badem

50 gr kuru kayısı

30 gr razaki üzüm

50 gr kurutulmuş mürdüm eriği

50 gr kuru incir

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı bal, tuz

2 su bardağı ılık su,

2 çay kaşığı sumak

KUZU MUTANCANA NASIL YAPILIR?

Kuzu mutancana yaparken tencerede tereyağı eritin ve eti ilave edin.

Et suyunu çekinceye kadar karıştırarak kavurun. Ardından küçük doğradığınız soğanları ete ekleyerek kavurmaya devam edin. (2-3 dakika)

Ilık su ekleyin ve kısık ateşte 45 dakika pişirin.

Ardından üzüm, mürdüm eriği, bal ve tuzu ekleyin. 5 dakika daha pişirdikten sonra başka tavada haşladığınız badem, incir ve kayısıyı sote edin.

AFİYET OLSUN