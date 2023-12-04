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KUZU MUTANCANA TARİFİ - Kuzu mutancana nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

Osmanlı mutfağının meşhur yemeklerinden biri olan Kuzu mutancana, en sevilen tarifler arasında yer alıyor. Büyük küçük herkesin severek tükettiği mutancana, zengin malzemeleriyle görsel şölen oluşturuyor. Vatandaşlar tarafından arama motorlarında "Kuzu Mutancana nasıl yapılır? Mutancana malzemeleri nelerdir?" diye araştırılıyor. İşte kuzu mutancana tarifi, malzemeleri ve püf noktası haberimizde

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 07:33 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 09:17
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KUZU MUTANCANA TARİFİ - Kuzu mutancana nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

Sevilen yarışma programı MasterChef 2020'nin son bölümünde şefler, yarışmacılardan kuzu mutancana yapmasını istedi. Yarışmanın ardından kuzu mutancana tarifini merak edenler yoğun şekilde " Kuzu mutancana nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne?" sorusuyla araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...

KUZU MUTANCANA MALZEMELERİ

  • 800 gr kuzu eti
  • 100 gr arpacık soğan
  • 50 gr soyulmuş iç badem
  • 50 gr kuru kayısı
  • 30 gr razaki üzüm
  • 50 gr kurutulmuş mürdüm eriği
  • 50 gr kuru incir
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı bal, tuz
  • 2 su bardağı ılık su,
  • 2 çay kaşığı sumak

KUZU MUTANCANA NASIL YAPILIR?

  • Kuzu mutancana yaparken tencerede tereyağı eritin ve eti ilave edin.
  • Et suyunu çekinceye kadar karıştırarak kavurun. Ardından küçük doğradığınız soğanları ete ekleyerek kavurmaya devam edin. (2-3 dakika)
  • Ilık su ekleyin ve kısık ateşte 45 dakika pişirin.
  • Ardından üzüm, mürdüm eriği, bal ve tuzu ekleyin. 5 dakika daha pişirdikten sonra başka tavada haşladığınız badem, incir ve kayısıyı sote edin.

AFİYET OLSUN

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