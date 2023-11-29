Haberler Yemek Tarifleri MUZLU ROTİ TARİFİ - 🍌Evde Muzlu Roti nasıl yapılır? Muzlu Roti malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

MUZLU ROTİ TARİFİ - 🍌Evde Muzlu Roti nasıl yapılır? Muzlu Roti malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

Tayland mutfağına ait tatlı severlerin bayılarak yediği Muzlu Roti, çay saatlerinin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Vatandaşlar tarafından arama motorlarında "Muzlu roti nasıl yapılır? Muzlu roti malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?" diye araştırma yapılıyor. İşte Muzlu roti tarifi, malzemeleri ve püf noktaları..

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 13:50 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 14:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MUZLU ROTİ TARİFİ - 🍌Evde Muzlu Roti nasıl yapılır? Muzlu Roti malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

MUZLU ROTİ TARİFİ - Tayland mutfağına özgü Muzlu Roti, damak çatlatmaya devam ediyor. Yiyenlerin bir daha unutamayacağı lezzet evde yapmak isteyenler tarafından en sık araştırılan tarifler arasında yer alıyor. Muzlu Roti tarifini haberimizde derledik..

Muzlu Roti nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 400 gr un
  • 2 yemek kaşığı. yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
  • 4 yemek kaşığı. yemek kaşığı ayçiçek yağı
  • 4 yemek kaşığı. çay kaşığı karbonat
  • Bir tutam tuz
  • 2 yemek kaşığı. yemek kaşığı şeker
  • 1 yumurta
  • 4 olgun muz
  • Yoğunlaştırılmış süt
  • Rendelenmiş bitter çikolata

Yapılışı:

  • Muzu soyun ve dilimler halinde kesin. Kenara koymak.
  • Unu mutfak robotunun haznesine koyun ve ortasını havuz şeklinde açın.
  • Yumurtayı bir tutam tuz, şeker, eritilmiş tereyağı, ayçiçek yağı ve ılık su ile birlikte kuyunun dibine yerleştirin.
  • Hamuru orta hızda yaklaşık 10-15 dakika, ara sıra ılık su ekleyerek pürüzsüz, yumuşak ve hafif ele yapışan bir hamur elde edene kadar yoğurun.
  • Hamuru küçük, pürüzsüz toplara (yaklaşık 10 top) bölün, ardından bir tabağı biraz ayçiçek yağıyla yağlayın ve üstüne yerleştirin.
  • Hamur toplarının dışını ayçiçek yağıyla iyice yağlayın ve hafif nemli bir bezle örtün.
  • 30 dakika dinlenmeye bırakın.
  • Büyük bir krep tavasını orta ateşte ısıtın ve tabanını ayçiçek yağıyla cömertçe kaplayın.
  • Yağ ısınırken çalışma yüzeyinizi biraz ayçiçek yağıyla hafifçe yağlayın ve hamur toplarını tek tek, çok ince bir hamur elde edene kadar uzatarak açın.
  • Hamur çemberini doğrudan sıcak tavaya yerleştirin ve muz dilimleri, yoğunlaştırılmış süt ve rendelenmiş bitter çikolatayla hızla süsleyin.
  • Hamur çok sertleşmeden önce bir spatula veya kaşık kullanarak kare veya dikdörtgen şeklinde katlayın.
  • Orta ateşte pişirin ve her iki tarafı da altın rengi ve gevrek oluncaya kadar roteyi düzenli olarak çevirin. Gerekirse ocaktaki ısıyı artırın.

AFİYET OLSUN

DİĞER
"Çölde bir vaha gibi" Neslihan Atagül'ün Dubai pozları yürek hoplattı! Neslihan Atagül çöl tarzı ile tam not aldı!
Başkan Erdoğan'dan katil Netanyahu'ya sert sözler: Gazze Kasabı!
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Stoper ve orta saha derken...
Fenerbahçe'nin Nordsjaelland kadrosu açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Evde Massaman Curry nasıl yapılır? Massaman Curry mazemeleri ve püf noktaları...
Larb Gai nasıl yapılır? Larb Gai malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?
Kasım enflasyon ne zaman açıklanacak 2023?
Canlı Dolar ve Altın fiyatları
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (29 Kasım Çarşamba)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Taraftarın gözü onda! G.Saray'a karşı oynayacak mı? Taraftarın gözü onda! G.Saray'a karşı oynayacak mı? 13:44
Anadolu Efes'e ABD'li forvet Anadolu Efes'e ABD'li forvet 13:41
Djiku'dan haber var! Beşiktaş derbisinde... Djiku'dan haber var! Beşiktaş derbisinde... 13:35
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Stoper ve orta saha derken... F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Stoper ve orta saha derken... 13:24
Sheriff - Slavia Prag maçı ne zaman? Sheriff - Slavia Prag maçı ne zaman? 13:23
Sevette - Roma maçı ne zaman? Sevette - Roma maçı ne zaman? 13:19
Daha Eski
Villarreal - Panathinaikos maçı ne zaman? Villarreal - Panathinaikos maçı ne zaman? 13:16
Maccabi Haifa - Rennes maçı ne zaman? Maccabi Haifa - Rennes maçı ne zaman? 13:12
Okay Yokuşlu'nun hedefi EURO 2024 Okay Yokuşlu'nun hedefi EURO 2024 13:10
Liverpool - LASK Linz maçı ne zaman? Liverpool - LASK Linz maçı ne zaman? 12:55
TFF'den flaş Süper Kupa finali açıklaması! TFF'den flaş Süper Kupa finali açıklaması! 12:51
Sturm Graz - Rakow maçı ne zaman? Sturm Graz - Rakow maçı ne zaman? 12:50