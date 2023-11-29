MUZLU ROTİ TARİFİ - 🍌Evde Muzlu Roti nasıl yapılır? Muzlu Roti malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

MUZLU ROTİ TARİFİ - Tayland mutfağına özgü Muzlu Roti, damak çatlatmaya devam ediyor. Yiyenlerin bir daha unutamayacağı lezzet evde yapmak isteyenler tarafından en sık araştırılan tarifler arasında yer alıyor. Muzlu Roti tarifini haberimizde derledik..

Muzlu Roti nasıl yapılır?

Malzemeler:

400 gr un

2 yemek kaşığı. yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

4 yemek kaşığı. yemek kaşığı ayçiçek yağı

4 yemek kaşığı. çay kaşığı karbonat

Bir tutam tuz

2 yemek kaşığı. yemek kaşığı şeker

1 yumurta

4 olgun muz

Yoğunlaştırılmış süt

Rendelenmiş bitter çikolata

Yapılışı:

Muzu soyun ve dilimler halinde kesin. Kenara koymak.

Unu mutfak robotunun haznesine koyun ve ortasını havuz şeklinde açın.

Yumurtayı bir tutam tuz, şeker, eritilmiş tereyağı, ayçiçek yağı ve ılık su ile birlikte kuyunun dibine yerleştirin.

Hamuru orta hızda yaklaşık 10-15 dakika, ara sıra ılık su ekleyerek pürüzsüz, yumuşak ve hafif ele yapışan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru küçük, pürüzsüz toplara (yaklaşık 10 top) bölün, ardından bir tabağı biraz ayçiçek yağıyla yağlayın ve üstüne yerleştirin.

Hamur toplarının dışını ayçiçek yağıyla iyice yağlayın ve hafif nemli bir bezle örtün.

30 dakika dinlenmeye bırakın.

Büyük bir krep tavasını orta ateşte ısıtın ve tabanını ayçiçek yağıyla cömertçe kaplayın.

Yağ ısınırken çalışma yüzeyinizi biraz ayçiçek yağıyla hafifçe yağlayın ve hamur toplarını tek tek, çok ince bir hamur elde edene kadar uzatarak açın.

Hamur çemberini doğrudan sıcak tavaya yerleştirin ve muz dilimleri, yoğunlaştırılmış süt ve rendelenmiş bitter çikolatayla hızla süsleyin.

Hamur çok sertleşmeden önce bir spatula veya kaşık kullanarak kare veya dikdörtgen şeklinde katlayın.

Orta ateşte pişirin ve her iki tarafı da altın rengi ve gevrek oluncaya kadar roteyi düzenli olarak çevirin. Gerekirse ocaktaki ısıyı artırın.

AFİYET OLSUN