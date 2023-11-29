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MONEY BAGS TARİFİ - Evde Money Bags nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

Tayland mutfağının meşhur yemeklerinden biri olan Money Bags, küçük bohça şeklinde kızartılarak servis ediliyor. Kıymalı iç harcıyla yapılan Money Bags, tadını damakta bırakmaya devam ediyor. Türk damak tadına da uygun olan bu Tayland lezzetini denemek isteyenler arama motorlarında ' Money Bags tarifi, Money Bags malzemeleri' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 10:37 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 11:00
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MONEY BAGS TARİFİ - Evde Money Bags nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

MONEY BAGS TARİFİ - Yeni yılı kutlamak için yapılan geleneksel yemek Money bags, tatlı biber sosuyla servis ediliyor. Evinde Money Bags yapmak isteyenler için Money Bags tarifi, malzemeleri ve püf noktaları...

Money Bags nasıl yapılır?

Malzemeler:

Hamuru için:

  • 2,5 su bardağı un
  • 2 yumurta
  • 3/4 su bardağı su
  • Tuz

İç harcı için:

  • 200 gram yağsız kıyma
  • 2 adet kereviz sapı
  • 2 diş sarımsak
  • 20 dal Frenk soğanı
  • 2 tatlı kaşığı soya sosu
  • 2 tatlı kaşığı susam
  • 2 tatlı kaşığı esmer şeker
  • Yarım su bardağı sıvı yağ

Yapılışı:

  • İç harcı için 2 tatlı kaşığı sıvı yağı tavada kızdırın.
  • Kıymayı ekleyip 5-6 dakika kadar kavurun.
  • Kereviz sapını ve sarımsağı soyup ince ince doğrayın ve kıymaya ekleyin.
  • 5 dakika kadar kavurun.
  • Frenk soğanının 5 tanesini de ince ince kıyın ve harca katın.
  • Soya sosu, susam taneleri ve şekeri de ekleyip karıştırarak 1 dakika daha kavurun.
  • Soğuması için kenara alın.
  • Hamur için unu tezgaha alıp ortasını havuz gibi açın.
  • Bu havuza yumurtaları kırın, tuz ve suyu ilave edin.
  • Yanlardan merkeze doğru unu toplayarak karışımı hamur haline getirin.
  • Hamurunuz iyice özleşene kadar yaklaşık 15 dakika yoğurun.
  • Hamurunuzu iki parçaya ayırıp yuvarlayarak beze yapın.
  • Üzerini nemli bir bezle örttüğünüz hamurları mayalanması için bir kenara alın ve 20 dakika dinlendirin.
  • Bu sürenin sonunda tezgahı ya da hamur tahtasını unlayıp bezeyi buraya alın.
  • Merdane ya da oklavayla böreklik yufkadan biraz kalın olacak şekilde açın.
  • Bir kalıp ya da bardak ağzı yardımıyla açtığınız yufkaları yuvarlak kesin.
  • Kalan Frenk soğanlarını çok kısa bir süre sıcak suya koyup çıkarın.
  • Yuvarlak kestiğiniz hamurların ortasına kıymalı harçtan koyun.
  • Kenarlarına fırçayla biraz soğuk su sürüp kese şeklinde katlayın.
  • Keselerin ağzını Frenk soğanı ile bağlayın.
  • Kalan sıvı yağı tavada ısıtıp hazırladığınız keseleri yağda 3-4 dakika kızartın.
  • Kağıt havlunun üzerine çıkarıp yağını çektirin.
  • Tatlı acı sos ve sosya sosuyla servis edin.

AFİYET OLSUN

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