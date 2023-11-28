TAVUK PİLAV TARİFİ - Tavuk Pilav nasıl yapılır? Tane tane Tavuk Pilav malzemeleri ve püf noktaları...

TAVUK PİLAV TARİFİ - Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden olan pirinç pilavının tavuklu şekli sokak yemeklerinden biri olmasıyla birlikte mevlitlerde, davetlerde , düğün yemeklerinde de sıkça yapılır. Evinde Tavuk Pilav yapmak isteyenler için Tavuk Pilav tarifi haberimizde...

Tavuk Pilav nasıl yapılır?

Malzemeler:

500 gram tavuk göğsü

2 su bardağı pirinç

3 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı tavuk suyu

2 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Yapılışı:

Pirinçleri güzelce kadar yıkayın ve pilavınızı pişirene kadar ılık su içerisinde bekletmeye devam edin. Tavuğu bir tencereye koyup üzerini geçecek kadar su ekledikten sonra iyice haşlanana kadar pişirin. Ardından hafif soğuduktan sonra didikleyin.

Bir pilav tenceresinde tereyağını eritin ve üzerine pirinçleri ekleyip birkaç dakika kavurun.

Daha sonra, pirinçlerin üzerine didiklediğiniz tavuk etlerini ekleyin. Tavuk suyu ve kaynamış suyu da ekledikten sonra tuz ve karabiberi ilave edip hafifçe karıştırın ve tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte pişirin.

Pilav pişerken arada tahta kaşık yardımıyla yavaşça karıştırın. Pilav suyunu çekince ocağı kapatın ve tencerenin kapağının altına bir kağıt havlu koyarak demlenmeye bırakın. Pilavınız demlenince servis edebilirsiniz.

Püf Noktası:

Pirincin kalitesi ve cinsine göre kullanacağınız tavuk suyu miktarını 1/2 su bardağı oranında azaltıp, arttırabilirsiniz.

Suyunu çekmek üzere olan pilavı; çok fazla karıştırmadan, kapağı kapalı tencerede ve kısık ateşte pişirmeyi sürdürün.

Tane tane kalması için dinlendirdikten sonra servis edin.

AFİYET OLSUN