Haberler Yemek Tarifleri TAVUK PİLAV TARİFİ - Tavuk Pilav nasıl yapılır? Tane tane Tavuk Pilav malzemeleri ve püf noktaları...

TAVUK PİLAV TARİFİ - Tavuk Pilav nasıl yapılır? Tane tane Tavuk Pilav malzemeleri ve püf noktaları...

Yemek sofralarının tamamlayıcısı Pirinç Pilavı, Tavuk Pilav şekliyle ise tek olarak tüketiliyor. En sevilen sokak lezzetlerinden olan Tavuk Pilavın tarifi için vatandaşlar arama motorlarında "Tavuk Pilav nasıl yapılır? Tavuk Pilav'ın püf noktaları nelerdir?" sorularını aratıyor. En kolay ve pratik tarifiyle haberimizde derledik...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 11:38 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 11:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TAVUK PİLAV TARİFİ - Tavuk Pilav nasıl yapılır? Tane tane Tavuk Pilav malzemeleri ve püf noktaları...

TAVUK PİLAV TARİFİ - Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden olan pirinç pilavının tavuklu şekli sokak yemeklerinden biri olmasıyla birlikte mevlitlerde, davetlerde , düğün yemeklerinde de sıkça yapılır. Evinde Tavuk Pilav yapmak isteyenler için Tavuk Pilav tarifi haberimizde...

Tavuk Pilav nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 500 gram tavuk göğsü
  • 2 su bardağı pirinç
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 su bardağı tavuk suyu
  • 2 su bardağı sıcak su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1,5 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Yapılışı:

  • Pirinçleri güzelce kadar yıkayın ve pilavınızı pişirene kadar ılık su içerisinde bekletmeye devam edin. Tavuğu bir tencereye koyup üzerini geçecek kadar su ekledikten sonra iyice haşlanana kadar pişirin. Ardından hafif soğuduktan sonra didikleyin.
  • Bir pilav tenceresinde tereyağını eritin ve üzerine pirinçleri ekleyip birkaç dakika kavurun.
  • Daha sonra, pirinçlerin üzerine didiklediğiniz tavuk etlerini ekleyin. Tavuk suyu ve kaynamış suyu da ekledikten sonra tuz ve karabiberi ilave edip hafifçe karıştırın ve tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte pişirin.
  • Pilav pişerken arada tahta kaşık yardımıyla yavaşça karıştırın. Pilav suyunu çekince ocağı kapatın ve tencerenin kapağının altına bir kağıt havlu koyarak demlenmeye bırakın. Pilavınız demlenince servis edebilirsiniz.

Püf Noktası:

  • Pirincin kalitesi ve cinsine göre kullanacağınız tavuk suyu miktarını 1/2 su bardağı oranında azaltıp, arttırabilirsiniz.
  • Suyunu çekmek üzere olan pilavı; çok fazla karıştırmadan, kapağı kapalı tencerede ve kısık ateşte pişirmeyi sürdürün.
  • Tane tane kalması için dinlendirdikten sonra servis edin.

AFİYET OLSUN

DİĞER
Kuruluş Osman'da Yakup ve Türk Beyleri’nin kaderi Osman Bey’in elinde
Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e sert sözler: HEDEP demek CHP demektir | Fona dolar yatıran ünlü simalar | Filistin mesajı
ManU maçında oynayacak mı? Kadroda değişiklik kararı
İrfan Can'a şaşırtan talip! İşte yapılacak teklif
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Evde Mide Tava nasıl yapılır? Midye Tava malzemeleri ve püf noktaları..
Evde Kumpir nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?
İSKİ barajlarda doluluk oranı ne kadar? 28 Kasım 2023
KYK BURS ÖDEMELERİ SON DAKİKA | KYK burs yattı mı? Burs ve kredi sorgulama ekranı
ŞOK'TA BU HAFTA 28 KASIM | Evinizin ihtiyacı tüm ürünler ŞOK'ta!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Harry Kane'in hedefi Lewandowski! Harry Kane'in hedefi Lewandowski! 11:44
Benfica - Inter maçı ne zaman? Benfica - Inter maçı ne zaman? 11:33
Philadelphia Lakers karşısında farka koştu Philadelphia Lakers karşısında farka koştu 11:27
Fenerbahçe'nin rakibi Hypo Tirol! Fenerbahçe'nin rakibi Hypo Tirol! 11:20
Trabzonlu futbolculardan alkış toplayan hareket Trabzonlu futbolculardan alkış toplayan hareket 11:07
Benfica - Inter maçı ne zaman? Benfica - Inter maçı ne zaman? 11:01
Daha Eski
Son durumu belli oldu! F.Bahçe derbisinde... Son durumu belli oldu! F.Bahçe derbisinde... 11:00
F.Bahçe'de taraftarı yıkan haber! Yıldız isim sakatlandı F.Bahçe'de taraftarı yıkan haber! Yıldız isim sakatlandı 11:00
VakıfBank Volley Milano'yu konuk ediyor! VakıfBank Volley Milano'yu konuk ediyor! 10:58
Eczacıbaşı Dynavit, Sevino Del Bene Volley ile karşılaşacak Eczacıbaşı Dynavit, Sevino Del Bene Volley ile karşılaşacak 10:56
Braga - Union Berlin maçı ne zaman? Braga - Union Berlin maçı ne zaman? 10:55
Real Madrid - Napoli maçı saat kaçta? Real Madrid - Napoli maçı saat kaçta? 10:51