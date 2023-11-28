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ŞAMBALİ TATLISI TARİFİ | Şambali nasıl yapılır? Pratik şambali malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Şambali tatlısı, yumuşacık keki, yoğun şerbeti ve ortasına konan fıstığıyla en sevilen sokak lezzetleri arasında yer alıyor. Küçük el arabalarının arkasında, dilim dilim satılan şambaliyi evinde, küçükken yediği şambali lezzetinde yapmak isteyenler için en güzel şambali tarifini haberimizde derledik. İşte pratik şambali malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 10:01 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 10:21
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ŞAMBALİ TATLISI TARİFİ | Şambali nasıl yapılır? Pratik şambali malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

ŞAMBALİ TATLISI TARİFİ | Türk mutfağının sevilen lezzetleri arasında yer alan, Şam tatlısı adıyla da bilinen ve yumuşacık kekine dökülen yoğun şerbetiyle büyük küçük herkesin en sevdiği tatlar arasında yer alan şambali, en sık araştırılan tatlı tarifleri arasında yerini aldı. Evinde pratik ve lezzetli şambali yapmak isteyenler için en güzel şambali tarifini haberimizde derledik.

PRATİK ŞAMBALİ NASIL YAPILIR?

Malzemeleri:

Keki için;

  • 3 su bardağı irmik
  • 1,5 su bardağı yoğurt
  • 1 çay bardağı şeker
  • 1 kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı karbonat

Şerbeti için;

  • 4 ,5 su bardağı şeker
  • 3 ,5 su bardağı su
  • 1 çay kaşığı limon suyu

Yapılışı:

Keki;

  • Geniş bir kaba yoğurt ve şeker alınır iyice karıştırılır.
  • Üzerine kalan diğer malzemeler eklenir biraz katı kıvamda olacak bu sizi korkutmasın ardından orta boy bir cam tepsi yağlanır üzerine boşaltılır.
  • Üzerini düzeltmek için eller ıslatılarak üzeri iyice düzeltilir.
  • Kaşık veya bıçak yardımıyla hafifçe tepsinin tabanına değmeyecek şekilde kesilecek yerleri çizilerek belirlenir.
  • Üzerine fıstık dizilir ve önceden ısıtılmış 175 derecede ki fırına verilir 30 dakika altı üstü kızarıncaya pişirilir.

Şerbeti;

  • Tencereye şeker ve su alınır kaynayıncaya kadar karıştırılarak şekerin erimesi sağlanır.
  • Kaynamaya başlayınca 12- 15 dakika kadar kaynatılır. Bu arada tatlı da pişmiş olacak.
  • Sıcak şerbet fırından çıkan sıcak tatlının üzerine gezdirilir.
  • 4- 5 saat iyice Şerbetini çekip dinlenen tatlı istenilen şekilde süslenilip servis edilir.

Püf noktaları:

  • Kekin şerbeti iyice çekebilmesi için şerbeti birden değil yavaş yavaş ve yedirerek dökmelisiniz.
  • Kullandığınız malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat etmelisiniz.
  • Tatlınızın içerisine portakal yada limon kabuğu rendeleyebilirsiniz.
  • Tatlınızın üzerini fıstıkla süsleyebileceğiniz gibi hindistan cevizi, toz antep fıstığı ile de süsleyebilirsiniz.

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