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KATMER TARİFİ | Kaymaklı katmer nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Güneydoğu Anadolu'dan çıkıp tüm Türk mutfağında şanını yayan ve özellikle Gaziantep yöresiyle ismi bütünleşen kaymaklı katmer, çıtır çıtır hamuru, üzerindeki enfes kaymağı ve kat kat yapısıyla sofraların en sevilen tatlıları arasında yer almaya devam ediyor. Evinde pratik ve lezzetli katmer yapmak isteyenlerin arama motorlarında araştırdığı 'Kaymaklı katmer nasıl yapılır?' sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte kaymaklı katmer malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 19:31 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 09:46
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KATMER TARİFİ | Kaymaklı katmer nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

KAYMAKLI KATMER TARİFİ | Türk mutfağının en sevilen tatlılarından olan, kat kat yapısıyla tadına bakanları kendisine hayran bırakan, içindeki antep fıstığıyla üzerindeki kaymağın birleşimiyle hem hafif hem de doyurucu bir tatlı olan kaymaklı katmer, son zamanların en çok araştırılan tarifleri arasında yerini aldı. Peki Kaymaklı katmer nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

KAYMAKLI KATMER NASIL YAPILIR?

Kaymaklı Katmer Malzemeleri:

Hamur için;

  • 2 su bardağı un
  • Yarım su bardağı süt
  • Yarım su bardağı su
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • Yarım çay bardağı toz şeker
  • Yarım çay bardağı yoğurt
  • Yarım çay kaşığı tuz

Arası için;

  • 150-200 gr taze kaymak

Üzeri için;

  • Yarım su bardağı tereyağı
  • Pudra şekeri
  • Antep fıstığı veya ceviz içi (isteğe bağlı)

Kaymaklı Katmer Yapılışı:

  • Hamur için, geniş bir karıştırma kabında unu ve tuzu karıştırın. Ortasını havuz gibi açın.
  • Açtığınız çukura sıvı yağ, toz şeker, yoğurt, süt ve suyu ekleyin. Hamuru yoğurarak ele yapışmayan, yumuşak bir kıvam elde edene kadar yoğurun.
  • Hamuru üzerini örterek dinlendirin. Dinlenen hamuru ceviz büyüklüğünde bezelere ayırın.
  • Bezeleri tezgah üzerinde merdane yardımıyla incecik açın. İlk bezeyi açarken diğer bezeleri örtün ki kurumasın.
  • Açtığınız hamurun üzerine taze kaymağı yayın. Kenarlarından başlayarak hamuru rulo şeklinde sarın.
  • Tüm bezeleri bu şekilde hazırlayıp kaymakla dolu ruloları tepsiye yerleştirin.
  • Tereyağını eritin ve katmerlerin üzerine gezdirin.
  • Önceden ısıtılmış 180°C (350°F) fırında katmerler altın rengini alana kadar pişirin. Bu işlem yaklaşık olarak 20-25 dakika sürebilir.
  • Fırından çıkardıktan sonra katmerleri hafif soğumasını bekleyin. Üzerine pudra şekeri serpip, isteğe bağlı olarak dövülmüş antep fıstığı veya ceviz içi serpiştirerek servis yapın.

Kaymaklı Katmer Püf Noktaları:

  • Hamurun Kıvamı: Hamurunuzun kıvamını doğru ayarlamak önemlidir. Hamur ele yapışmayan, yumuşak ve esnek bir kıvamda olmalıdır. Gerekirse un veya sıvı ekleyerek hamurun kıvamını ayarlayabilirsiniz.
  • Hamuru İnce Açma: Katmeri yaparken hamuru incecik açmaya özen gösterin. İnce açılmış hamur katmerin içindeki kaymağı daha iyi sarmalar ve daha lezzetli sonuçlar elde etmenizi sağlar.
  • Kaymak Kalitesi: Katmerin lezzeti için kullanacağınız kaymağın kalitesi çok önemlidir. Taze, doğal ve kaliteli kaymak tercih edilmelidir.
  • Rulo Şeklinde Sarma: Hamuru açtıktan sonra üzerine yaydığınız kaymağı rulo şeklinde sıkıca sarın. Ruloyu sıkı sıkıya sararak içerideki kaymağın sızmasını önleyebilirsiniz.
  • Tereyağı ve Pişirme Süresi: Üzerine sürülen tereyağı, katmerin lezzetini artıran bir unsur olduğundan bol miktarda kullanabilirsiniz. Pişirme sırasında tereyağının katmerin üzerine iyice yayılmasına dikkat edin. Pişirme süresi katmerlerin altın rengini alıp çıtır çıtır olana kadar devam etmelidir.
  • Fırın Isısı: Katmerleri önceden ısıtılmış 180°C (350°F) fırında pişirin. Fırınınızın sıcaklığını doğru ayarlamak, katmerlerin içini pişirirken dışının da güzelce kızarmasını sağlar.
  • Servis ve Sunum: Katmerleri fırından çıkardıktan sonra biraz soğumalarını bekleyin. Üzerine pudra şekeri serpip, isteğe bağlı olarak dövülmüş antep fıstığı veya ceviz içi ekleyerek servis yapabilirsiniz.
  • Hızlı Tüketim: Katmerler en taze haliyle lezzetlidir, bu nedenle mümkünse pişirdikten sonra hızlıca tüketmeye özen gösterin.

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