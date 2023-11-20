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İÇLİ KÖFTE TARİFİ - Evde İçli Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden olan İçli köfte, birçok şehirde yapılıyor. Kıymalı iç harcıyla dileyen haşlıyor dileyen kızartıyor. Özellikle kalabalık sofraların olmazsa olmazı İçli köfte, vatandaşlar tarafından en sık araştırılan tarifler arasında yerini alıyor. İşte İçli köfte tarifi, malzemeleri ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 10:00
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İÇLİ KÖFTE TARİFİ - Evde İçli Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

İÇLİ KÖFTE TARİFİ - Çoğunlukla ve farklı şekillerde Antep, Urfa, Maraş, Adana, Sivas ve Malatya'da yapılan İçli köfte tadıyla adını unutturmayacak tarifler arasında yerini alıyor. Büyük küçük herkesin bayılarak yediği İçli Köfte tarifini haberimizde sizler için derledik.

İçli Köfte nasıl yapılır?

Malzemeler:

Dışı İçin:

  • 2,5 su bardağı köftelik ince bulgur
  • 1,5 çay bardağı irmik
  • 4,5 su bardağı sıcak su
  • 1 su bardağı un
  • 1,5 yemek kaşığı domates- biber salçası
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı karabiber

İç harcı için:

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 450 gram orta yağlı kıyma
  • 3 adet kuru soğan (küp doğranmış)
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1,5 su bardağı iri dövülmüş ceviz içi

Kızartmak için:

  • 2 su bardağı ayçiçek yağı

Yapılışı:

  • İçli köftenin iç harcını hazırlamak için; kuru soğanı küçük küpler halinde doğrayın. Sıvı yağı tavada kızdırın.
  • Doğradığınız kuru soğan ve orta yağlı kıymayı kavurun. Üzerine tuz, karabiber ve ceviz içi ilave edip İç harcı ılınması için bir kenarda bekletin.
  • İçli köftenin dışını hazırlamak için; köftelik ince bulguru ve irmiği derin bir kabın içine alın. Sıcak suyu ilave edin ve bulgurlar şişene dek 10 dakika bekletin.
  • Salça tuz ve karabiberi bulgur ve irmik karışımına yedirdikten sonra yavaş yavaş unu ilave ederk hamur haline gelene kadar yoğurun.
  • Hazırladığınız harçtan avuç büyüklüğünde parçalar kopartın ve ellerinizi ıslatıp, parmaklarınızla kenarlarını düzelterek ortasını çukurlaştırın.
  • Önceden hazırlayıp, soğuttuğunuz iç harçtan alarak köftelerin içini doldurun. Arzuya göre; yuvarlayarak ya da kenar kısımlarını kapattıktan sonra parmaklarınızla bastırıp, uç kısımları sivri olacak şekilde köfteler hazırlayın.
  • Ayçiçek yağını geniş tabanlı bir tavada kızdırın. Hazırladığınız içli köfteleri kızgın derin yağda bir maşa yardımıyla çevirerek altın sarısı renk alana kadar kızartın.
  • Sıcak olarak servis edip, sevdiklerinizle afiyetle tüketin.

İçli köfteleri, kızartmak yerine haşladıktan sonra da servis edebilirsiniz.

Püf noktası:

  • İçli köftelerin kolay şekil alması için; orta kısımlarını, elinizi suya ya da yağa batırarak açın.

AFİYET OLSUN

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