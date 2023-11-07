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İNEGÖL KÖFTE TARİFİ - Evde İnegöl Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

Bursa'nın yöresel lezzetlerinden olan İnegöl Köfte, kendine has tarifiyle damak çatlatmaya devam ediyor. Ekmek ve yumurtasız yapılan İnegöl köfte, yiyenlerin beğenisini kazanmayı başarıyor. Bir yiyenin bir daha unutamayacağı İnegöl Köfte tarifini araştıranlar için İnegöl Köfte malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 17:20 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 17:30
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İNEGÖL KÖFTE TARİFİ - Evde İnegöl Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

İNEGÖL KÖFTE TARİFİ - Tarifi Bulgaristan göçmenlerine dayanan Bursa'nın İnegöl ilçesinden ismini alan bu tarif büyük küçük herkesin damak tadına uyuyor. Kendi mutfağında yapmak isteyen vatandaşlar için meşhur İnegöl Köfte malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını derledik. İşte detaylar...

İnegöl Köfte nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 800 gram dana döş kıyma
  • 200 gram orta yağlı kuzu kıyma
  • 2 adet orta boy kuru soğan
  • 10 gram karbonat
  • 10 gram tuz

Yapılışı:

  • 800 gram dana döş ve 200 gram orta yağlı kuzu kıymayı karıştırma kabına alın.
  • Kıymaya, 2 adet rendelenmiş kuru soğan, 1'er tatlı kaşığı tuz ve karbonatı da ekledikten sonra karışım macun kıvamına gelene kadar yaklaşık 10-15 dakika güzelce yoğurun.
  • Hazırladığınız köfte harcını üzerini kapatın ve en az 3 saat kadar buzdolabında bekletin.
  • Pişirme işlemi öncesinde köfte harcını dolaptan çıkartın ve üzerine yağlı kağıt koyup, merdaneyle dikdörtgen şeklinde açın.
  • Pişirme kağıdını üzerinden çıkarıp, keskin bir bıçak yardımıyla uzun ince dikdörtgenler kesin.
  • Orta ateşte, kızgın bir tavada ters yüz ederek kızartın.
  • Ardından sıcak sıcak servis edebilirsiniz

AFİYET OLSUN

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