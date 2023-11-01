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BALLI TAVUK TARİFİ - Evde Ballı Tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

Uzak Doğu tarifleri arasında yer alan ballı tavuk, favori lezzetler arasında yer almaya devam ediyor. Evde ballı tavuk yapmak isteyen vatandaşlar tarafından son zamanlarda en sık araştırılan ballı tavuk tarifi haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 15:10 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 15:40
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BALLI TAVUK TARİFİ - Evde Ballı Tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

BALLI TAVUK TARİFİ - Tavuk ve balın kombinasyonuyla ortaya çıkan bu Uzak Doğu yemeği büyük küçük herkesin hoşuna gitmeye devam ediyor. İşte "Ballı tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?" sorularının yanıtı haberimizde.

Ballı Tavuk nasıl yapılır?

Malzemeleri:

  • 4 adet tavuk but veya göğüs
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1/2 su bardağı bal
  • 3 yemek kaşığı soya sosu
  • 2 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı toz zencefil
  • Tuz ve karabiber
  • Taze kişniş veya taze soğan

Yapılışı:

  • Tavukları yıkayıp kurulayın. Tavuk göğsünü dilimler halinde kesin.
  • Bir tavada sıvı yağ ve tereyağını ısıtın. Tavukları tavada her iki tarafı da altın rengi olana kadar kızartın.
  • Tavuklar pişerken tuz ve karabiber ekleyebilirsiniz. Kızartma işlemi sırasında tavukların içi tamamen pişmesine gerek yok.
  • Son pişirme işlemini fırında yapın. Tavukları kızarttıktan sonra bir fırın tepsisine yerleştirin.
  • Başka bir kaba bal, soya sosu, ezilmiş sarımsak ve toz zencefili karıştırın. Bu karışımı tavukların üzerine dökün.
  • Tavukları 180 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Tavuklar iyice pişene kadar bal karışımını üzerlerine sık sık sürün.
  • Tavuklar kızarana ve bal sosu iyice koyulaşana kadar fırında pişirin. İsteğe bağlı olarak, üzerini taze kişniş veya taze soğan ile süsleyebilirsiniz.
  • Ballı tavukları sıcak servis yapın. Yanında pilav veya sebzelerle servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN

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