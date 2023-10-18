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ÖLÜMCÜL MAKİNELER FİLMİ - Ölümcül Makineler Filminin Konusu ne? Ölümcül Makineler oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Christian Rivers'in oturduğu ve başrollerini Hera Hilmar, Robert Sheehan ve Hugo Weavingn'ın paylaştığı Ölümcül Makineler filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon türündeki 2018 yapımı Ölümcül Makineler hakkında arama motorlarında araştırılan 'Ölümcül Makineler filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 17:50 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 17:50
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ÖLÜMCÜL MAKİNELER FİLMİ - Ölümcül Makineler Filminin Konusu ne? Ölümcül Makineler oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Ölümcül Makineler filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Christian Rivers'in üstlendiği sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Ölümcül Makineler filminin konusu ne? Ölümcül Makineler oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ÖLÜMCÜL MAKİNELER FİLMİNİN KONUSU

Medeniyeti yok eden büyük felaketin ardından yıllar geçmiştir. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. İnsanlar kendilerine yeni bir yaşam biçimi geliştirmiştir. Yeryüzünde hareket eden büyük şehirler, dünyada dolaşarak daha küçük olan kasabaları vahşice yağmalamaktadır. Tom Natsworthy, yürüyen büyük şehirlerden olan Londra'nın alt sınıfındandır. Tehlikeli kaçak Hester Shaw ile karşılaşan Tom Natsworthy artık hayatta kalmak için savaşmak zorundadır. Bu iki farklı insan hayatlarının değişmesine neden olan bir ittifak kurar. Yollarının kesişmesi beklenmedik olan bu ikilinin kurduğu ihtimal dışı ortaklık, dünyanın kaderini değiştirecektir.

ÖLÜMCÜL MAKİNELER FİLMİNİN OYUNCULARI:

  • Robert Sheehan
  • Hera Hilmarsdóttir
  • Hugo Weaving
  • Leila George D'Onofrio
  • Stephen Lang
  • Jihae
  • Ronan Raftery
  • Colin Salmon
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