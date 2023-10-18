Haberler Yemek Tarifleri KOŞARİ TARİFİ - Koşari nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

KOŞARİ TARİFİ - Koşari nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

Mısır'ın genelenksel yemeklerinden biri olan Koşari, yiyenlerin bir daha unutamayacağı tarifler arasında yerini aldı. Bakliyat salatası da denilen bu yemek, büyük küçük herkesin hoşuna gidiyor. Peki Koşari nasıl yapılır? İşte Koşari tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 17:51 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 17:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KOŞARİ TARİFİ - Koşari nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

KOŞARİ TARİFİ - Mısır mutfağının meşhur yemeklerinden biri olan Koşari, lezzetiyle büyük küçük herkesi büyülüyor. Bir yiyenin bir daha unutamayacağı yemek Koşari, merak edilenler arasında. İşte Koşari tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Koşari nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 1 su bardağı pirinç
  • 1 su bardağı makarna
  • 1 su bardağı yeşiil mercimek
  • 3 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 diş sarımsak
  • 1 adet soğan
  • 2 adet karanfil
  • 1 tatlı kaşığı sirke
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber

Yapılışı:

  • Pirinç ve mercimek iki yarı kapta ılık suda ıslatılarak 1 saat bekletilir.
  • Makarna bol tuzlu suda haşlanır süzülür. Pişen makarna yağda yapışmamaları için kavrulur.
  • Sarımsak ezilir. Yemeklik doğranan soğan ve sarımsak, sıvıyağ ile birlikte tencerede kavrulur. Kavrulan soğan ve sarımsak kenara alınır.
  • Sos için tencereye tereyağı, su, tuz, karanfil, beyaz sirke, domates salçası ve ezilmiş sarımsak eklenerek 20 dakika pişirilir.
  • Soğan ve sarımsağın kavrulduğu tencereye tereyağı, su, tuz, karanfil, beyaz sirke, domates salçası, ezilmiş sarımsak ve süzülen pirinç ve mercimek ilave edilerek 20 dakika pişirilie.
  • Kat kat dizilir ve en üstüne kızarmış soğan ve sarımsak eklenerek servis edilir.

AFİYET OLSUN

DİĞER
Herkes merak ediyordu...Acun Ilıcalı Survivor SMS'den kazancını açıkladı!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e tepki | CANLI YAYIN
Derbi öncesi Beşiktaş'a sevindirici haber!
Yıldızlar göz doldurdu! Talipleri sıraya girdi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hawawshi nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...
ÖLÜMCÜL MAKİNELER FİLMİ - Ölümcül Makineler Filminin Konusu ne? Ölümcül Makineler oyuncuları kim, ne zaman çekildi?
CUMHURİYET İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK SON DAKİKA Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri
SON DAKİKA DEPREM - İzmir'de deprem mi oldu?
Milli yas nedir, işe gidilir mi, resmi tatil mi?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF'den sponsorluk açıklaması! TFF'den sponsorluk açıklaması! 16:34
Ghezzal'dan Filistin'e destek paylaşımı Ghezzal'dan Filistin'e destek paylaşımı 16:25
Messi'den yeni rekor! Messi'den yeni rekor! 16:12
Emre dalya diyecek Emre dalya diyecek 15:56
Oosterwolde gitmek istediği ligi açıkladı! Oosterwolde gitmek istediği ligi açıkladı! 15:55
Sivasspor’da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor! Sivasspor’da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor! 15:53
Daha Eski
Derbi öncesi Beşiktaş'a sevindirici haber! Derbi öncesi Beşiktaş'a sevindirici haber! 15:45
Hidayet Türkoğlu: Cedi Osman Milli Takım'da oynamak istemiyor Hidayet Türkoğlu: Cedi Osman Milli Takım'da oynamak istemiyor 15:20
Derbinin hakemi belli oldu! Derbinin hakemi belli oldu! 15:06
Derbinin biletleri satışa çıktı Derbinin biletleri satışa çıktı 15:05
Beşiktaş’ta derbi hazırlıkları sürüyor Beşiktaş’ta derbi hazırlıkları sürüyor 14:58
Trabzonspor'da Alanya mesaisi! Trabzonspor'da Alanya mesaisi! 14:40