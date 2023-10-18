KOŞARİ TARİFİ - Koşari nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

KOŞARİ TARİFİ - Mısır mutfağının meşhur yemeklerinden biri olan Koşari, lezzetiyle büyük küçük herkesi büyülüyor. Bir yiyenin bir daha unutamayacağı yemek Koşari, merak edilenler arasında. İşte Koşari tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Koşari nasıl yapılır?

Malzemeler:

1 su bardağı pirinç

1 su bardağı makarna

1 su bardağı yeşiil mercimek

3 su bardağı su

1 yemek kaşığı domates salçası

2 diş sarımsak

1 adet soğan

2 adet karanfil

1 tatlı kaşığı sirke

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Yapılışı:

Pirinç ve mercimek iki yarı kapta ılık suda ıslatılarak 1 saat bekletilir.

Makarna bol tuzlu suda haşlanır süzülür. Pişen makarna yağda yapışmamaları için kavrulur.

Sarımsak ezilir. Yemeklik doğranan soğan ve sarımsak, sıvıyağ ile birlikte tencerede kavrulur. Kavrulan soğan ve sarımsak kenara alınır.

Sos için tencereye tereyağı, su, tuz, karanfil, beyaz sirke, domates salçası ve ezilmiş sarımsak eklenerek 20 dakika pişirilir.

Soğan ve sarımsağın kavrulduğu tencereye tereyağı, su, tuz, karanfil, beyaz sirke, domates salçası, ezilmiş sarımsak ve süzülen pirinç ve mercimek ilave edilerek 20 dakika pişirilie.

Kat kat dizilir ve en üstüne kızarmış soğan ve sarımsak eklenerek servis edilir.

AFİYET OLSUN