Haberler Yemek Tarifleri TARSUS LAHMACUN TARİFİ | Çıtır çıtır hamuru, kıyır kıyır iç harcı lahmacun püf noktaları - Evde kolay lahmacun nasıl yapılır?

TARSUS LAHMACUN TARİFİ | Çıtır çıtır hamuru, kıyır kıyır iç harcı lahmacun püf noktaları - Evde kolay lahmacun nasıl yapılır?

Mersin mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan, taş fırında pişen ve iç harcının lezzetiyle hem Türklerin hem de turistlerin damağını çatlatan Tarsus lahmacunu evinde yapmak isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki çıtır çıtır hamuru, kıyır kıyır iç harcıyla Tarsus lahmacun püf noktaları - Evde kolay Tarsus lahmacun nasıl yapılır? İşte Tarsus lahmacun tarifi...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 12:50
TARSUS LAHMACUN TARİFİ | Çıtır çıtır hamuru, kıyır kıyır iç harcı lahmacun püf noktaları - Evde kolay lahmacun nasıl yapılır?

LAHMACUN TARİFİ | Türk mutfağının en sevilen lezzetleri arasında yer alan lahmacunun geçmişinin Babillere kadar dayandığı düşünülmektedir. Boyutunun farklı olmasıyla bilinen Tarsus lahmacunu evinde yapmak isteyenler arama motorlarında evde kolay Tarsus lahmacun nasıl yapılır? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte en güzel Tarsus lahmacun tarifi...

TARSUS LAHMACUN NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

  • Yarım paket yaş maya
  • 4 bardak un
  • Yarım çay bardağı sıvı yağı
  • Yarım çay bardağı süt
  • Tuz aldığı kadar su

Harcı için:

  • 200 gram kıyma
  • 3 domates
  • Yarım demet kıyılmış maydanoz
  • 2 kuru soğan
  • 2 kaşık salça
  • 1 kutu domates püresi
  • Tuz, karabiber, sıvı yağ

Yapılışı:

  • Karıştırma kabına unu koyup ortasını havuz şekline getirin. Mayayı, sıvı yağını ve sütü koyup mayayı eritin. Unun üzerine tuzu serpip su ilave ederek hamuru kulak memesi kıvamında yoğurun.
  • Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler kopartıp mayalanmaya bırakın.
  • Bu arada harcı hazırlayın. Kıymayı kaba alın. Domatesi ve soğanı üzerine rendeleyin. Kıyılmış maydanozu, salça, tuz, karabiber ve sıvı yağını ilave edip karıştırın.
  • Harcın sürülebilme kıvamında olması için 1 kutu domates püresi ilave ediyoruz.
  • Çay bardağı altı büyüklüğünde bezeleri açıp fırın tepsisine yerleştiriyoruz.
  • Üzerlerine harçtan sürüyoruz.
  • Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 35 dakika pişiriyoruz.

AFİYET OLSUN

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