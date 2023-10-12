TARSUS LAHMACUN TARİFİ | Çıtır çıtır hamuru, kıyır kıyır iç harcı lahmacun püf noktaları - Evde kolay lahmacun nasıl yapılır?

LAHMACUN TARİFİ | Türk mutfağının en sevilen lezzetleri arasında yer alan lahmacunun geçmişinin Babillere kadar dayandığı düşünülmektedir. Boyutunun farklı olmasıyla bilinen Tarsus lahmacunu evinde yapmak isteyenler arama motorlarında evde kolay Tarsus lahmacun nasıl yapılır? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte en güzel Tarsus lahmacun tarifi...

TARSUS LAHMACUN NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

Yarım paket yaş maya

4 bardak un

Yarım çay bardağı sıvı yağı

Yarım çay bardağı süt

Tuz aldığı kadar su

Harcı için:

200 gram kıyma

3 domates

Yarım demet kıyılmış maydanoz

2 kuru soğan

2 kaşık salça

1 kutu domates püresi

Tuz, karabiber, sıvı yağ

Yapılışı:

Karıştırma kabına unu koyup ortasını havuz şekline getirin. Mayayı, sıvı yağını ve sütü koyup mayayı eritin. Unun üzerine tuzu serpip su ilave ederek hamuru kulak memesi kıvamında yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler kopartıp mayalanmaya bırakın.

Bu arada harcı hazırlayın. Kıymayı kaba alın. Domatesi ve soğanı üzerine rendeleyin. Kıyılmış maydanozu, salça, tuz, karabiber ve sıvı yağını ilave edip karıştırın.

Harcın sürülebilme kıvamında olması için 1 kutu domates püresi ilave ediyoruz.

Çay bardağı altı büyüklüğünde bezeleri açıp fırın tepsisine yerleştiriyoruz.

Üzerlerine harçtan sürüyoruz.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 35 dakika pişiriyoruz.

AFİYET OLSUN