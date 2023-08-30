ETLİ BAMYA TARİFİ | Etli bamya malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

ETLİ BAMYA TARİFİ | Etli bamya yemeği, bamya sevenlerin de sevmeyenlerin de damağını çatlatan bir tarif olarak karşımıza çıkıyor. Sayısız vitamin ve minarali bünyesinde depolayan bamya ile etin birleşmesiyle oluşan bu lezzetli yemeği kendi evinde pişirmek isteyenler için etli bamya malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını derledik.

ETLİ BAMYA MALZEMELERİ

500 gram taze bamya

300 gram kuşbaşı et (dana veya kuzu)

1 büyük soğan

2 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 büyük domates

3-4 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Tuz, karabiber

1 su bardağı sıcak su

Limon suyu (isteğe bağlı)

Taze biber veya yeşil biber (isteğe bağlı)

ETLİ BAMYA YAPILIŞI

Bamya Hazırlığı: Taze bamyalardan sap kısmını kesin. Bamyalıktan çıkan lifleri dikkatlice temizleyin. Bamyalıkları yıkayıp süzün.

Et Hazırlığı: Kuşbaşı doğranmış eti tuz, karabiber ve biraz sıvı yağ ile marine edin. Biraz dinlendikten sonra eti tavada hafifçe kızartın.

Soğan ve Domates Hazırlığı: Bir soğanı doğrayın. Domatesleri rendeleyin veya küçük küp şeklinde doğrayın.

Sarımsaklı Domates Sosu: Başka bir tavada sıvı yağı ısıtın. Doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Rendelediğiniz veya doğradığınız domatesleri ekleyin. Salça, tuz, karabiber ve toz kırmızı biberi ekleyerek karıştırın. Ardından ezilmiş sarımsakları ekleyin.

Et ve Bamya Eklemesi: Kızarttığınız etleri domates sosuna ekleyin. Ardından temizlenmiş ve yıkanmış bamyalıkları da ekleyin. Sıcak suyu ekleyerek karıştırın.

Pişirme Süreci: Tüm malzemeler güzelce karıştıktan sonra tencerenin kapağını kapatın. Orta düşük ateşte bamyalar yumuşayana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Ara sıra karıştırmayı unutmayın.

Servis: Bamya ve et iyice pişip sosla harmanlandığında, ocaktan alın. İsteğe bağlı olarak limon suyu ekleyebilirsiniz. Sıcak olarak servis yapın.

Sunum: Etli bamya yemeğini sıcak olarak pilav veya ekmek ile servis edebilirsiniz. Üzerini taze biber veya yeşil biber dilimleriyle süsleyerek servis yapabilirsiniz.

ETLİ BAMYA PÜF NOKTALARI

Bamya Seçimi: Taze ve sıkı bamyalardan seçim yapmaya çalışın. Bamyanın taze olması, yemeğin lezzeti için önemlidir.

Taze ve sıkı bamyalardan seçim yapmaya çalışın. Bamyanın taze olması, yemeğin lezzeti için önemlidir. Bamya Temizliği: Bamya temizlenirken lifli kısımlarını iyice çıkarmaya özen gösterin. Bu, yemeğin ağızda daha rahat yenir olmasını sağlar.

Bamya temizlenirken lifli kısımlarını iyice çıkarmaya özen gösterin. Bu, yemeğin ağızda daha rahat yenir olmasını sağlar. Et Marine İşlemi: Eti tuz, karabiber ve sıvı yağla marine ederken zaman ayırın. Bu, etin lezzetlenmesini sağlayacaktır.

Eti tuz, karabiber ve sıvı yağla marine ederken zaman ayırın. Bu, etin lezzetlenmesini sağlayacaktır. Bamyaların Kızartılması: Bamyaları hafifçe kızartmak, yemeğe hoş bir koku ve lezzet katacaktır.

Bamyaları hafifçe kızartmak, yemeğe hoş bir koku ve lezzet katacaktır. Domates Salçası: Domates salçasını yemeğin lezzeti için doğru miktarda eklemeye özen gösterin.

Domates salçasını yemeğin lezzeti için doğru miktarda eklemeye özen gösterin. Pişirme Süresi: Bamyaların iyice pişmesi için yeterli süre verin. Yumuşayana kadar kontrollü bir şekilde pişirmeniz gerekebilir.

Bamyaların iyice pişmesi için yeterli süre verin. Yumuşayana kadar kontrollü bir şekilde pişirmeniz gerekebilir. Sıcak Su Miktarı: Sıcak su miktarını ihtiyaca göre ayarlayın. Bamyaların üzerini hafifçe geçecek kadar su eklemek yemeğin kıvamını doğru tutmanıza yardımcı olacaktır.

Sıcak su miktarını ihtiyaca göre ayarlayın. Bamyaların üzerini hafifçe geçecek kadar su eklemek yemeğin kıvamını doğru tutmanıza yardımcı olacaktır. Sos Karışımı: Domates, soğan, sarımsak ve baharatların sos içinde güzelce karışması için dikkatli bir şekilde karıştırın.

Domates, soğan, sarımsak ve baharatların sos içinde güzelce karışması için dikkatli bir şekilde karıştırın. Ara Sıra Karıştırma: Yemeği pişirirken ara sıra karıştırmayı unutmayın. Bu, malzemelerin eşit şekilde dağılmasını ve yapışmamasını sağlar.

Yemeği pişirirken ara sıra karıştırmayı unutmayın. Bu, malzemelerin eşit şekilde dağılmasını ve yapışmamasını sağlar. Sunum ve Servis: Yemeği sıcak olarak servis edin. Limon suyu veya taze biber dilimleriyle lezzetini artırabilirsiniz.

Bu püf noktalarını göz önünde bulundurarak etli bamya yemeğinizi daha lezzetli ve başarılı bir şekilde hazırlayabilirsiniz.