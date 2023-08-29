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TUTU DE FEIJAO TARİFİ | Tutu de Feijao nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Tutu de Feijao, Brezilya'nın meşhur lezzetlerinden biri olarak dünya mutfağında yer alıyor. Son zamanların en çok merak edilen tarifleri arasında yer alan Tutu de Feijao hakkında arama motorlarında araştırılan Tutu de Feijao nasıl yapılır? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte Tutu de Feijao malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 14:15
TUTU DE FEIJAO TARİFİ | Tutu de Feijao nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

TUTU DE FEIJAO TARİFİ | Brezilya mutfağından çıkıp tüm dünyada kendisine yer bulan, farklı lezzetler arayan kişilerin kendi mutfağında denemek için araştırdığı Tutu de Feijao malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını sizler için derledik. İşte detaylar...

TUTU DE FEIJAO NASIL YAPILIR?

Tutu de Feijao Malzemeleri:

  • 2 su bardağı siyah fasulye (kuru veya konserve)
  • 1 su bardağı yemeklik doğranmış soğan
  • 4 diş sarımsak, ezilmiş
  • 1/2 su bardağı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı domates rendesi (isteğe bağlı)
  • 200 gram dana jambon veya sosis (isteğe bağlı), küçük küpler halinde doğranmış
  • 1 su bardağı kavrulmuş manioc unu (farofa)
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • Tuz ve karabiber
  • Kırmızı biber veya pul biber (isteğe bağlı)
  • Yeşillikler veya kişniş yaprağı (servis için)

Tutu de Feijao Yapılışı:

Fasulyelerin Haşlanması: Eğer kuru fasulye kullanacaksanız, fasulyeleri bir gece önceden bol suyla ıslatın. Sonra suyunu süzün ve temiz su ekleyerek yumuşayana kadar haşlayın. Konserve fasulye kullanacaksanız, süzün ve yıkayın.

Soğan ve Sarımsağın Kavrulması: Geniş bir tavada zeytinyağı ve tereyağını ısıtın. Yemeklik doğranmış soğanı ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun. Ardından ezilmiş sarımsakları ekleyip kokusu çıkana kadar soteleyin.

Salça ve Domatesin Eklenmesi: Domates salçasını ve domates rendesini ekleyin. Karıştırarak domateslerin pişmesini sağlayın.

Fasulyelerin Eklenmesi: Haşlanmış veya konserve fasulyeleri tavaya ekleyin. Eğer et kullanacaksanız, küçük küpler halinde doğranmış jambon veya sosisi de ekleyin. Karışımı karıştırarak ısının.

Manioc Ununun Eklenmesi: Kavrulmuş manioc ununu (farofa) azar azar ekleyin ve karıştırın. Karışımın kıvamını ayarlamak için istediğiniz miktarda ekleyebilirsiniz. Karışım homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.

Tatlandırma ve Baharatlama: Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak kırmızı biber veya pul biber ekleyin. Tüm malzemelerin güzelce karıştığından emin olun.

Servis: Tutu de Feijão'yu servis tabaklarına alın. Üzerini taze yeşillikler veya kişniş yaprağı ile süsleyerek servis yapın.

Eşlik Edenler: Genellikle pirinç, beyaz pirinç veya pirinç pilavıyla servis edilir.

Tutu de Feijao Püf Noktaları:

Fasulyelerin Haşlanması: Eğer kuru fasulye kullanıyorsanız, fasulyeleri önceden ıslatmayı unutmayın. Fasulyeleri yumuşayana kadar iyi bir şekilde haşlayın. Konserve fasulye kullanacaksanız, yıkayarak fazla tuzunu giderin.

Soğan ve Sarımsak Kavurma: Soğanları ve sarımsakları iyice kavurun, ama yakmadan pembeleşene kadar soteleyin. Bu, Tutu de Feijão'nun lezzeti için önemlidir.

Salça ve Domates Kullanımı: Domates salçası ve domates rendesi karışımını karıştırırken dikkatli olun. Bu karışım, yemeğin temel lezzetini oluşturacaktır.

Farofa Ekleme: Manioc ununu (farofa) yavaşça ekleyin ve karıştırın. Fazla veya az eklememeye özen gösterin, çünkü kıvamın tutması önemlidir.

Tat ve Baharat Ayarı: Tuz, karabiber ve isteğe bağlı baharatları ölçülü bir şekilde ekleyin. Yavaşça ekleyerek tat kontrolü yapın.

Tat ve Kıvam Ayarı: Karışımın tadına ve kıvamına sürekli olarak bakın. İhtiyaca göre tuz veya baharat eklemesi yapabilirsiniz.

Servis Sıcaklığı: Tutu de Feijão sıcak servis edilmelidir. Soğuduktan sonra lezzeti ve dokusu değişebilir.

Kişiselleştirme: Tarifi kendi damak zevkinize göre uyarlayabilirsiniz. Eğer et kullanacaksanız, eti doğru şekilde pişirip lezzetlendirdiğinizden emin olun.

Garnitür ve Sunum: Tutu de Feijão'nun üzerini taze yeşillikler veya kişniş yaprağı ile süsleyerek servis yapın. Genellikle beyaz pirinç veya pirinç pilavıyla eşlik eder.

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