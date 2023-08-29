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ÇİLEKLİ KUP KREMA TARİFİ | 🍓Çilekli Kup Krema nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Yaz tatlılarının en sevilenleri arasında yer alan, ferah ve enfes tadının yanında pratik yapılışı ile mutfakların en çok tercih edilen çilekli kup kremanın tarifi merak ediliyor. Peki Çilekli Kup Krema nasıl yapılır? İşte en önemli Çilekli Kup Krema malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 14:20 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 14:20
ÇİLEKLİ KUP KREMA TARİFİ | 🍓Çilekli Kup Krema nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

ÇİLEKLİ KUP KREMA TARİFİ | Nefis çilek aromasının ağız dolusu krema ile birleşmesiyle yaz mevsiminin en sevilen tatlıları arasında yer alan, pratik yapımı sayesinde çayın, kahvenin yanına, tatlı kriziniz tuttuğunda ya da akşam yemeğinin ardından aüzınızı tatlandırmak için tercih edebileceğiniz çilekli kup kremanın tarifini, malzemeleri, yapılışı ve en kritik püf noktalarıyla sizler için derledik.

ÇİLEKLİ KUP KREMA NASIL YAPILIR?

Çilekli Kup Krema Malzemeleri:

🍓2 su bardağı taze çilek, yıkanmış ve doğranmış

🍓1/4 su bardağı toz şeker

🍓1 yemek kaşığı limon suyu

🍓1 su bardağı soğuk süt

🍓1 paket (85 gram) vanilyalı puding tozu

🍓2 su bardağı soğuk krema

🍓1/4 su bardağı toz şeker (krema için)

🍓1 çay kaşığı vanilya özütü

Çilekli Kup Krema Yapılışı:

🍓Çilek Sosu Hazırlama:

Yıkanmış ve doğranmış çilekleri bir tencereye alın.

Üzerine toz şekeri ekleyin.

Orta ateşte çilekler yumuşayana kadar pişirin.

Piştikten sonra tencereyi ocaktan alın ve limon suyunu ekleyip karıştırın.

Çilekleri blendırdan geçirerek pürüzsüz bir sos elde edin. Soğumaya bırakın.

🍓Vanilyalı Puding Hazırlama:

Bir tencereye soğuk sütü ekleyin.

Üzerine vanilyalı puding tozunu ekleyin.

Orta ateşte sürekli karıştırarak pudingi pişirin.

Puding koyu bir kıvam aldığında ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

🍓Krema Hazırlama:

Soğuk kremayı bir kapta mikserle çırpın.

Krema hafifçe kabarıp kalınlaşınca toz şekeri ve vanilya özütünü ekleyip çırpmaya devam edin.

Krema sertleşene kadar çırpın.

🍓Kupların Hazırlanması:

Servis kuplarının tabanına çilek sosu paylaştırın.

Üzerine vanilyalı pudingi paylaştırın.

Son olarak krema katmanını ekleyin.

🍓Sunum:

Üzerini çilek dilimleri veya taze çileklerle süsleyerek servis yapın.

Kupları buzdolabında en az 2 saat soğutun, böylece lezzetler iyice karışır ve kuplar güzelce soğur.

Çilekli Kup Krema Püf Noktaları:

🍓Krema yaparken hem krema hem de kap ya da çırpma aparatınızın soğuk olmasına dikkat edin.

🍓Kremayı çırparken düşük hızda başlayın ve sonra hızı yavaş yavaş artırın.

🍓Krema çırpma işlemi tamamlandıktan hemen sonra kullanmanız gereklidir. Eğer bir süre bekletirseniz, kremanın kıvamı değişebilir veya yağı ayrışabilir.

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