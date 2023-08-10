Haberler Yemek Tarifleri PATLICAN ÇIĞIRTMA TARİFİ | Patlıcan Çığırtma nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

PATLICAN ÇIĞIRTMA TARİFİ | Patlıcan Çığırtma nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Padişahların en sevdiği sebze olarak bilinen patlıcan, misafirlerden hane halkına, gün tabaklarından pikniklere her alanda tüketebileceğiniz çığırtma ile damak çatlatıyor. Hem hafif hem de lezzetli bir başlangıç arayanlar için Patlıcan Çığırtma tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 14:20 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 14:30
PATLICAN ÇIĞIRTMA TARİFİ | Patlıcan Çığırtma nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

PATLICAN ÇIĞIRTMA TARİFİ | Bergama yöresine ait zeytinyağlı bir yemek olan patlıcan çığırtma, daha çok meze olarak tercih edilmekle birlikte ana yemek olarak da sofralarda yer alır. Patlıcan kızarırken çıkan sesten dolayı bu ismin verildiği patlıcan çığırtmayı evinde hazırlamak isteyenler için Patlıcan Çığırtma tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını derledik. İşte detaylar...

PATLICAN ÇIĞIRTMA TARİFİ

Patlıcan Çığırtma Malzemeleri:

  • 1 kg patlıcan
  • 5-6 adet iri domates
  • 4-5 adet yeşil biber
  • 3-4 diş sarımsak
  • Kızartmak için sıvı yağ (zeytinyağı)

Patlıcan Çığırtma Yapılışı:

  • Yıkanan patlıcanlar alacalı şekilde soyulur ve uzun olarak doğranır.
  • Tuzlu suda bir müddet bekletilir.
  • Biberler saplarından ayrılır, çekirdekleri temizlenir.
  • Kurulanan patlıcan ve biberler yağda kızartılır. (Bergama'da zeytinyağı ile kızartılır)
  • Domatesler soyulur küp küp doğranır, aynı tavada kızartma işlemi bittikten sonra fazla yağ süzülür (bir miktar kalır) kızarmış patlıcan ve biberler yerleştirilir.
  • Üstlerine doğranmış domates ve sarımsaklar tercih miktarı tuz ilave edilir.
  • Bir kapak katılır, domatesler eriyene kadar pişirilir. Afiyet olsun.
DİĞER
S SPORT PLUS CANLI MAÇ İZLE | UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe Maribor maçı canlı yayın linki S Sport Plus canlı izle ekranında!
Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalar
Süper Lig ekibine gidiyor! İmza yakın
G.Saray'a 3 yıldız birden geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Girit kabağı tava malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
Manisa bohça kebabı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
2023-ALES/2 sınav giriş belgesi sorgula ÖSYM
KOD ADI: ANGEL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kuntz'dan iddialı sözler! "Hedefimiz..." Kuntz'dan iddialı sözler! "Hedefimiz..." 14:16
Aris - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? Aris - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? 14:01
Twente - Riga maçı saat kaçta? Twente - Riga maçı saat kaçta? 13:55
Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta? Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta? 13:46
Cüneyt Çakır böyle veda etti! "En büyük amacım..." Cüneyt Çakır böyle veda etti! "En büyük amacım..." 13:45
F.Bahçe'ye Ndidi müjdesi! Transfer kararı... F.Bahçe'ye Ndidi müjdesi! Transfer kararı... 13:39
Daha Eski
Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı saat kaçta? 13:21
Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta? Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta? 13:11
Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı saat kaçta? Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı saat kaçta? 12:53
Teklif bekleniyor! Nelsson'a İngiliz kancası Teklif bekleniyor! Nelsson'a İngiliz kancası 12:45
F.Bahçe - Maribor maçı saat kaçta? F.Bahçe - Maribor maçı saat kaçta? 12:34
Süper Lig ekibine gidiyor! İmza yakın Süper Lig ekibine gidiyor! İmza yakın 12:13