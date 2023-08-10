PATLICAN ÇIĞIRTMA TARİFİ | Patlıcan Çığırtma nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

PATLICAN ÇIĞIRTMA TARİFİ | Bergama yöresine ait zeytinyağlı bir yemek olan patlıcan çığırtma, daha çok meze olarak tercih edilmekle birlikte ana yemek olarak da sofralarda yer alır. Patlıcan kızarırken çıkan sesten dolayı bu ismin verildiği patlıcan çığırtmayı evinde hazırlamak isteyenler için Patlıcan Çığırtma tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını derledik. İşte detaylar...

PATLICAN ÇIĞIRTMA TARİFİ

Patlıcan Çığırtma Malzemeleri:

1 kg patlıcan

5-6 adet iri domates

4-5 adet yeşil biber

3-4 diş sarımsak

Kızartmak için sıvı yağ (zeytinyağı)

Patlıcan Çığırtma Yapılışı: