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KREM BRÜLE TARİFİ | Creme brulee nasıl yapılır? - Krem brüle malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Üzerine serpilen karamelize şeker tabakası ve lezzetli muhallebisiyle krem brüle, en sevilen tatlılar arasında yer alıyor. Hem yemekten sonra hafif bir tat arayanlara hem misafir ağırlayacak kadar ağır bir tatlı yapmak isteyenlere hem de çayın yanına pratik ama lezzetli bir tatlı arıyorum diyenlere hitap eden krem brülenin nasıl yapıldığı ise merak konusu. İşte krem brüle malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 11:35 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 11:37
KREM BRÜLE TARİFİ | Creme brulee nasıl yapılır? - Krem brüle malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

KREM BRÜLE TARİFİ | Yanmış krema veya Trinity krem olarak da bilinen Fransaız tatlısı Krem Brüle, son zamanların en popüler tatlarından biri haline geldi. Üzerindeki karamelize edilmiş ince şeker tabakasının altındad yatan muhallebisiyle deneyen kimsenin vazgeçemediği Krem Brüle'nin tarifi de sıklıkla araştırılıyor. Peki krem brüle nasıl yapılır? İşte krem brüle malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

CREME BRULEE NASIL YAPILIR?

KREM BRÜLE MALZEMELERİ

  • Yarım kilogram süt
  • 200 gramlık kutu krema
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 5 adet yumurta
  • 1 paket vanilya

Üzeri İçin:

  • 1 yemek kaşığı toz şeker (kahverengi toz şeker olursa daha iyi olur)

KREM BRÜLE YAPILIŞI

  • Bir kapta sütü, şekeri, kremayı iyice çırpalım. Sonra tencereye alalım.
  • Kenarları kabarcıklar çıkardığında, ocağın altını kapatalım. Kremamız kesilmesin.
  • Mikser kabına yumurtaları kıralım.
  • Mikserle 2 dk. çırpalım ve bu ılık sütten bir kepçe alalım. Tekrar karıştıralım.
  • Bu yumurtaları, tencereye çırparak ekleyelim. Vanilyayı ekleyip, karıştıralım.
  • Sonra güveç kaplarını tepsiye yerleştirelim. Tepsinin içerisine 1 su bardağı su dökelim.
  • Güveç kaplarına, bu sütlü malzemeden bir iki kepçe dolduralım.
  • Önceden ısıtılmış fırında, 200 derecede 20 dk. pişirelim.
  • Sonra çıkaralım ve üzerlerine birer çay kaşığı toz şeker serpelim.
  • Yine 200 derecede, 10 dk. daha pişirelim.
  • Kaseler soğuduktan sonra, servis yapabiliriz.

Not: İsterseniz, pasta tabancası ile toz şekeri yakabilirsiniz.

KREM BRÜLE PÜF NOKTALARI

  • Krema, süt ve şeker iyi bir şekilde çırpılmalıdır.
  • Bu karışım, kaynatılmadan ocaktan alınmalıdır.
  • Yumurtalar tencereye eklenmeden evvel, ılık sütlü karışımdan bir miktar alınarak yumurtalarla karıştırılmalıdır.
  • Güveç kaplarının yerleştirildiği tepsiye su dökülerek, fırına verilmelidir.
  • Tatlıların üzerine serpilen şeker, üzerlerinin daha güzel renk almasını sağlayacaktır.
  • Tarifte paket vanilin yerine vanilya özütü ya da çubuk vanilya kullanarak daha orijinal bir tat yakalayabilirsiniz.

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