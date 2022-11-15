KREM BRÜLE TARİFİ | Creme brulee nasıl yapılır? - Krem brüle malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

KREM BRÜLE TARİFİ | Yanmış krema veya Trinity krem olarak da bilinen Fransaız tatlısı Krem Brüle, son zamanların en popüler tatlarından biri haline geldi. Üzerindeki karamelize edilmiş ince şeker tabakasının altındad yatan muhallebisiyle deneyen kimsenin vazgeçemediği Krem Brüle'nin tarifi de sıklıkla araştırılıyor. Peki krem brüle nasıl yapılır? İşte krem brüle malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

CREME BRULEE NASIL YAPILIR?

KREM BRÜLE MALZEMELERİ

Yarım kilogram süt

200 gramlık kutu krema

1 su bardağı toz şeker

5 adet yumurta

1 paket vanilya

Üzeri İçin:

1 yemek kaşığı toz şeker (kahverengi toz şeker olursa daha iyi olur)

KREM BRÜLE YAPILIŞI

Bir kapta sütü, şekeri, kremayı iyice çırpalım. Sonra tencereye alalım.

Kenarları kabarcıklar çıkardığında, ocağın altını kapatalım. Kremamız kesilmesin.

Mikser kabına yumurtaları kıralım.

Mikserle 2 dk. çırpalım ve bu ılık sütten bir kepçe alalım. Tekrar karıştıralım.

Bu yumurtaları, tencereye çırparak ekleyelim. Vanilyayı ekleyip, karıştıralım.

Sonra güveç kaplarını tepsiye yerleştirelim. Tepsinin içerisine 1 su bardağı su dökelim.

Güveç kaplarına, bu sütlü malzemeden bir iki kepçe dolduralım.

Önceden ısıtılmış fırında, 200 derecede 20 dk. pişirelim.

Sonra çıkaralım ve üzerlerine birer çay kaşığı toz şeker serpelim.

Yine 200 derecede, 10 dk. daha pişirelim.

Kaseler soğuduktan sonra, servis yapabiliriz.

Not: İsterseniz, pasta tabancası ile toz şekeri yakabilirsiniz.

KREM BRÜLE PÜF NOKTALARI