Haberler Yemek Tarifleri SOĞAN KEBABI TARİFİ | Soğan kebabı nasıl yapılır? Evde soğan kebabı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

SOĞAN KEBABI TARİFİ | Soğan kebabı nasıl yapılır? Evde soğan kebabı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Kebabın en sevilen hali soğan kebabının tarifi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tadı damakta kalan enfes lezzetiyle herkesin sevdiği soğan kebabını nasıl yapacağını bilmeyen vatandaşlar soluğu internette alıyor. Peki evde soğan kebabı nasıl yapılır? İşte arama motorlarında en çok aratılan tarifler arasında yer alan soğan kebabı tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 12:30 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 13:00
SOĞAN KEBABI TARİFİ | Soğan kebabı nasıl yapılır? Evde soğan kebabı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

SOĞAN KEBABI TARİFİ | Mideleri şenlendiren bir lezzet olan Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden, turistlerin yemeden ülkesine dönmediği , bizim ise özel yemeklerimizin en önemlileri arasında yer alan soğan kebabı, tarifi araştırılan yemekler listesinde ilk sıralara yükseldi. Peki evde soğan kebabı nasıl yapılır? İşte arama motorlarında en çok aratılan tarifler arasında yer alan soğan kebabı tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

EVDE SOĞAN KEBABI NASIL YAPILIR?

SOĞAN KEBABI MALZEMELERİ

  • 2 kg kebaplık soğan (arpacık)
  • 800 gr yağlı kıyma
  • Yarım su bardağı nar ekşisi sosu
  • Tuz, karabiber, kırmızı biber
  • 1,5 su bardağı su

SOĞAN KEBABI YAPILIŞI

  • Soğanlarımızın iki ucunu kesiyoruz ve bol suda yıkıyoruz.
  • Dıştan bir zar kabuğu soyulacaktır. Tamamen soyulmamasına dikkat edin, kurumaması için kabuklar gerekli.
  • Kıymamızın içine biraz tuz, karabiber ve kırmızı toz biber ekleyerek yoğuralım.
  • Soğanları fotoğrafta görüldüğü gibi tepeden aşağı doğru keselim; midye gibi açılıncaya dek.
  • Kıymalardan küçük küçük toplar yapıp, soğanlarımızın aralarına yerleştirelim.
  • Sonra da tüm soğanları tepsiye yan yana dizelim.
  • Bir bardak suya biraz tuz ilave edip tepsinin üzerine gezdirelim.
  • 200 derece fırında yarım saat pişirelim.
  • Yarım su bardağı nar ekşisi sosuna yarım su bardağı su ekleyerek karıştıralım ve fırındaki yemeğimizin üzerine gezdirelim.
  • Yarım saat daha 200 derecede pişirelim.
  • Lavaş ve piyazla, yanında bir bardak ayranla servis edebilirsiniz.

SOĞAN KEBABI PÜF NOKTALARI

  • Gaziantep usulü soğan kebabının en kendine has yanı tarifinde nar ekşisi kullanılmasıdır. Sosunda nar ekşisi kullanmayı ihmal etmeyin.
  • Tarifindeki köfteler yağlı kıyma ile hazırlanıyor. Dilerseniz kuzu kıyma kullanarak lezzeti daha da artırabilirsiniz.

__AFİYET OLSUN__

DİĞER
Reha Muhtar ve Deniz Uğur arasındaki velayet savaşı büyüdü! Mahkeme 2 aylık geçici velayeti anne Deniz Uğur’a verdi
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman başlıyor! 4. sezon yayın tarihi belli oldu tanıtım videosu ezberleri bozdu
Jesus gerçeğini açıkladı! "Dönmek istedi ama..."
Besar Gudjufi'den haber var! Kritik gelişme...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Evde Urfa kebap malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
Evde Adana kebap malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
Rabiülevvel ayında hangi dualar okunur, hangi ibadetler yapılır?
Jale İnan kimdir, nereli, mesleği ne?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kara kara düşünüyor! Şimdi ne olacak? Kara kara düşünüyor! Şimdi ne olacak? 12:41
Yıldızoğlu ile yollar ayrıldı! TBF resmen açıkladı... Yıldızoğlu ile yollar ayrıldı! TBF resmen açıkladı... 12:39
Beşiktaş Avrupa'da Cholet Basket'in konuğu Beşiktaş Avrupa'da Cholet Basket'in konuğu 12:28
İsveç - Slovenya maçı saat kaçta? İsveç - Slovenya maçı saat kaçta? 12:22
Norveç - Sırbistan maçı saat kaçta? Norveç - Sırbistan maçı saat kaçta? 12:16
Besar Gudjufi'den haber var! Kritik gelişme... Besar Gudjufi'den haber var! Kritik gelişme... 11:53
Daha Eski
Arnavutluk - İzlanda maçı saat kaçta? Arnavutluk - İzlanda maçı saat kaçta? 11:52
Ukrayna - İskoçya maçı saat kaçta? Ukrayna - İskoçya maçı saat kaçta? 11:33
İrlanda - Ermenistan maçı saat kaçta? İrlanda - Ermenistan maçı saat kaçta? 11:23
Jesus gerçeğini açıkladı! "Dönmek istedi ama..." Jesus gerçeğini açıkladı! "Dönmek istedi ama..." 11:20
İsviçre - Çekya maçı saat kaçta? İsviçre - Çekya maçı saat kaçta? 11:18
FIBA Dünya Kupası'nda yumruk yumruğa kavga! FIBA Dünya Kupası'nda yumruk yumruğa kavga! 11:17