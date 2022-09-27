SOĞAN KEBABI TARİFİ | Soğan kebabı nasıl yapılır? Evde soğan kebabı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

SOĞAN KEBABI TARİFİ | Mideleri şenlendiren bir lezzet olan Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden, turistlerin yemeden ülkesine dönmediği , bizim ise özel yemeklerimizin en önemlileri arasında yer alan soğan kebabı, tarifi araştırılan yemekler listesinde ilk sıralara yükseldi. Peki evde soğan kebabı nasıl yapılır? İşte arama motorlarında en çok aratılan tarifler arasında yer alan soğan kebabı tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

EVDE SOĞAN KEBABI NASIL YAPILIR?

SOĞAN KEBABI MALZEMELERİ

2 kg kebaplık soğan (arpacık)

800 gr yağlı kıyma

Yarım su bardağı nar ekşisi sosu

Tuz, karabiber, kırmızı biber

1,5 su bardağı su

SOĞAN KEBABI YAPILIŞI

Soğanlarımızın iki ucunu kesiyoruz ve bol suda yıkıyoruz.

Dıştan bir zar kabuğu soyulacaktır. Tamamen soyulmamasına dikkat edin, kurumaması için kabuklar gerekli.

Kıymamızın içine biraz tuz, karabiber ve kırmızı toz biber ekleyerek yoğuralım.

Soğanları fotoğrafta görüldüğü gibi tepeden aşağı doğru keselim; midye gibi açılıncaya dek.

Kıymalardan küçük küçük toplar yapıp, soğanlarımızın aralarına yerleştirelim.

Sonra da tüm soğanları tepsiye yan yana dizelim.

Bir bardak suya biraz tuz ilave edip tepsinin üzerine gezdirelim.

200 derece fırında yarım saat pişirelim.

Yarım su bardağı nar ekşisi sosuna yarım su bardağı su ekleyerek karıştıralım ve fırındaki yemeğimizin üzerine gezdirelim.

Yarım saat daha 200 derecede pişirelim.

Lavaş ve piyazla, yanında bir bardak ayranla servis edebilirsiniz.

SOĞAN KEBABI PÜF NOKTALARI

Gaziantep usulü soğan kebabının en kendine has yanı tarifinde nar ekşisi kullanılmasıdır. Sosunda nar ekşisi kullanmayı ihmal etmeyin.

Tarifindeki köfteler yağlı kıyma ile hazırlanıyor. Dilerseniz kuzu kıyma kullanarak lezzeti daha da artırabilirsiniz.

__AFİYET OLSUN__