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BALIK KÖFTESİ NASIL YAPILIR? | Balık köftesi tarifi, malzemeleri nedir? Evde en lezzetli balık köftesi yapmanın püf noktası!

Deniz ürünleri hem sağlıklı olması hem de lezzeti sebebiyle birçok kişinin öncelikli tercihleri arasında yer alır. Ülkemizde ulaşılabilirlik açısından da oldukça kolay olan deniz mahsulleriyle hazırlanan birçok farklı tarif de bulunmaktadır. Özellikle balığı kılçıksız tüketmek isteyenler için balık köftesi öncelikli tercihlerden biridir. Peki, balık köftesi nedir, nasıl yapılır? Balık köftesi yapmak için gerekli malzemeler nedir, balık köftesi yapmanın püf noktası nedir? İşte balık köftesi tarifine dair merak edilenler...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 11:00 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 11:30
BALIK KÖFTESİ NASIL YAPILIR? | Balık köftesi tarifi, malzemeleri nedir? Evde en lezzetli balık köftesi yapmanın püf noktası!

Balık köftesi hazırlamak isteyen birçok kişi balık köftesinin tarifini ve malzemelerini araştırmaya devam ediyor. Hem çocuklar hem yetişkinler için oldukça lezzetli bir tarif olan balık köftesinin evde nasıl yapılacağı ise merak ediliyor. İşte en çıtır, en lezzetli ve en pratik balık köftesi tarifi!

BALIK KÖFTESİ TARİFİ

Balık Köftesi İçin Gerekli Malzemeler:

  • 2 adet çipura, palamut ya da levrekten elde edilmiş fileto
  • 4 yemek kaşığı pirinç
  • 1 adet rendelenmiş soğan
  • İsteğe göre yarım demet taze soğan
  • 1 adet yumurta
  • 4 yemek kaşığı galeta unu (yoksa 1 dilim bayat ekmek içi)
  • 3 diş sarımsak
  • 1 çorba kaşığı kıyılmış dereotu
  • 1 avuç kıyılmış maydanoz
  • 1tatlı kaşığı kuru kekik
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane
  • Rendelenmiş limon kabuğu
  • Tuz
  • Karabiber
  • Az miktarda sıvı yağ
  • Kızartma için ayçiçek yağı

BALIK KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Balığı derisi ayrılacak kıvama gelene kadar haşlayıp tüm kılçık ve deriyi temizleyin. İçinde minik de olsa kılçık kalmadığına emin olun.
Haşladığınız balık ile haşlanmış pirinci beraber robottan geçirin.
Ardından rendelenmiş soğan, yumurta, galeta unu, sıvı yağ, maydanoz, sarımsak, minik minik kesilmiş taze soğan ve baharatları ekleyip homojen bir hal alana kadar yoğurun. Köfte kıvamına gelip gelmediğini kontrol edin.

Öneri: Dilerseniz dışını yumurtaya ve galeteya bulayabilirsiniz.

Galeta ununu düz bir tabağa dökün. Hazırladığınız balık kıymasından ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak ve ellerinizi ara ara ıslatarak elinizde yuvarlayın ve hafifçe bastırarak köfte gibi şekillendirin.

Galeta ununa buladığınız köfteleri kızgın yağda önlü arkalı kızartın.

BALIK KÖFTESİNİN PÜF NOKTASI NEDİR?

İyice karışan köfte harcını çukur bir kaba alın ve buzdolabından 15-20 dakika soğutarak bekletin. Dinlendirdiğiniz harcın iyice karıştığından emin olun.

Pişirdiğiniz balık köftelerini yanına limon ve bol yeşillik ile servis edebilirsiniz.

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