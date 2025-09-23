Galatasaray kendisi ile yarışıyor!

Galatasaray, Osimhen'siz de zorlanmadan takır takır kazanmaya devam ediyor.

Okan Buruk, ligimiz için öyle potansiyelli bir takım kurdu ki;

Aslanlar yüzde 50 kapasite ile oynasalar bile rakiplerini darmadağın ediyor.

Eintracht Frankfurt maçının kötü izlerini silmek için İngiliz devi Liverpool'u bekliyor Cimbom!

Diğer taraftan da ligi ne kadar önemsediğini dün bir kez daha belgelediler.

Okan Buruk, Eintracht Frankfurt maçının 11'inde üç değişikliğe giderek Abdülkerim, Jakobs ve İcardi ile maça başladı.

Davinson Sanchez'i Liverpool maçını düşünerek kenarda tuttu.



Osimhen ve Eren Elmalı ise sakat olduğu için 21 kişilik maç kadrosunda yer almadı.

Galatasaray; Rams Park'ın sarıkırmızılı bir çiçek bahçesini andıran muhteşem atmosferinde maça tahrip gücü yüksek bir futbolla başladı.

Konyaspor, sarı kırmızılıların bu baskısına 23 dakika direnebildi.

Galatasaray'ın ilk golüne Uğurcan Çakır'ın uzun pası, Barış Alper Yılmaz'ın topla hızlı tren gibi gidişi, Yunus Akgün'ün Messivari golü damga vurdu.

İlk yarının uzatma anlarında bu kez İcardi sahneye çıktı.

Yine Uğurcan Çakır'ın uzun pasıyla gol geldi. Ama İcardi'nin golünde Yunus Akgün'ün jeneriklik pasını ayakta alkışlamak lazım.

Galatasaray taraftarı da bunu yaptı zaten. Yunus Akgün, dünkü maçta 1 gol, 1 asistle galibiyetin mimarı oldu. Oynadığı futbolla futbolseverlerin gözlerinin pasını sildi.



Uğurcan Çakır, Galatasaray'a geldiğinden sonra ayaklarını iyi kullanma özelliğini keşfetti. Bunda Galatasaray kaleci antrenörünün de büyük payının olduğunu düşünüyorum.

Uğurcan son maçlarda ayağı ile nokta atışı paslar veriyor. Hem de 50-60 metrelik paslar.

Galatasaray'ın dünkü iki golü işte Uğurcan'ın bu şekildeki paslarıyla geldi.

Galatasaray, Torreira'nın uzaktan attığı golle durumu 3-0'a getirdikten sonra Okan Buruk, silahlarını kenara aldı.



Silahlar kenara gelince, ister istemez Galatasaray'da bir güç kaybı oldu ve Konyaspor'un Umut Nayir ile golü geldi. Bu golde Tunahan'ın asisti görülmeye değerdi. Konyaspor attığı golden sonra Galatasaray kalesinde art arda pozisyonlar yakaladı. Ama Uğurcan Çakır etkili kurtarışlar yaparak takımını ayakta tuttu.

Son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, şampiyonluk yarışında çekiştiği Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkardı.

Hem de ligin daha 6. haftası oynanıyorken...

Galatasaray, bu sezon da kendi rekorlarını kırarak, yeni bir şampiyonluğa daha koşuyor!

Kısacası kendisi ile yarışıyor Galatasaray!