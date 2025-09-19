BALMANYA!

Almanya'da Eintracht Frankfurt deplasmanında bu kadar muazzam bir ilk yarı oynayıp da soyunma odasına 3-1 geride gitmek inanılır gibi değil! Şampiyonlar Ligi gerçekten çok farklı bir kulvar! Maç içinde en ufak bir hata, saniyelik bir konsantrasyon kaybı çok pahalıya mal oluyor. Dün bunu çok acı bir şekilde gördük. Maça çok iyi başladık. Golü çok erken bulduk. Golden sonra da uzun süre sahanın tek hakimi bizdik. Ama biz kaçırdık onlar, adeta sinekten yağ çıkardılar. Oysa öne geçmişken, daha sakin kalıp, orta alanda daha güçlü durabilirdik. Burada İlkay'a büyük iş düşüyordu. Yapamadık.

Ligde farkını bir türlü ortaya koyamayan Leroy Sane'nin ne kadar büyük futbolcu olduğunu dünkü maçta bir kez daha gördük. Frankfurt karşısında adeta bir futbol balesi sundu bizlere. Yunus'la bulduğumuz golde topu sürüşü, attığı zeka ürünü pas şahaneydi. Yunus'un golü de dört dörtlüktü. Öne geçtikten sonra İlkay'ın bir duran top organizasyonunda ceza sahasında müsait durumdaki Barış Alper'e gönderdiği jeneriklik bir pas var ki... Barış zor olanı yaptı ve kötü bir vuruşla Galatasaray'ı ikinci golden etti.

Frankfurt'un attığı ilk golde zincirleme hatamız oldu. Yunus'un Eren'e aktarmak istediği top, Doan'a çarptı. Topu kapan Doan'ın şutu Davinson Sanchez'e çarparak ağlarımıza gitti. Oysa Yunus, Eren yerine topu rakip alana doğru oynasaydı, pozisyon filan olmazdı. Bu golden sonra çabuk toparlanıp, Barış Alper ile golü de bulduk. Bu golü hakem Marco Guida faul gerekçesiyle iptal etti. Oysa Torreira, topu temiz bir şekilde rakibinden almıştı. Buz gibi golümüzü yedi Guida! Böylesine bir arenada bu kadar büyük hakem hatası mı olur yahu! Dünkü ağır yenilginin baş sorumlusu hakem Guida'dır!

Sonrasında art arda goller gördük kalemizde. İlk yarının uzatma anlarında art arda iki gol birden gördük kalemizde. Can Uzun'un sezona çok iyi başladığını biliyorduk. 3 maçta 3 gol, 3 asisti vardı. Ama Can'a karşı bir önlem almadığımızı gördüm maçta. O Can, topu 90'a gönderdi. Uğurcan'ın bu golde yapabileceği hiçbir şey yoktu. Okan Buruk'tan ikinci yarıda İcardi hamlesi geldi. Ardından üç değişiklik daha yaptık. Sane, İlkay, Eren çıktı. Ahmet, Sara, Jakobs girdi. Biz gol ararken, maçın şanssız ismi Davinson Sanchez'e bir kez daha çarpan top, ağlarımıza gitti. Çok rahat kazanabileceğimiz maçı farklı kaybettik! Osimhen'i çok aradık! Osimhen'siz Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın işi çok zor! E. Frankfurt'un ise dün inanılmaz bir balı vardı! Bir hakem hatası ile iptal olan gol, Frankfurt'u farka taşırken, Galatasaray için tam bir felaket oldu! Sonuç olarak Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladık!