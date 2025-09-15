VAR faciası!

Tecrübesiz, futbolu hiç bilmeyen, oyun kurallarından bihaber VAR hakemi Davut Dakul Çelik, dünkü derbinin adeta içine etti. 11. dakikada Onuachu'nun attığı buz gibi golü iptal ettirmek için hakemi monitöre çağırarak bitirdi maçı! Trabzonspor'u yaktı resmen! Ayrıca En-Nesyri'nin kale çizgisini geçen şutunda hakemi uyarmadı. Sadece VAR Odası'nda değil, sahada da tecrübesiz, futbolcu psikolojisinden anlamayan, oyun kurallarını bilmeyen bir hakem vardı. Ey Ozan Ergün, sen golü vermişsin. Pozisyonu görüyorsun. Pozisyon temiz. Neden VAR'a gittikten sonra doğruyu yanlışa çeviriyorsun! Neden kararının arkasında duramıyorsun! Bakalım MHK, bu Davut Dakul'a nasıl bir ceza verecek? Mesela bir daha Trabzonspor maçlarına verebilecek mi?

Okay Yokuşlu, 19. dakikada Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı sert müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü. Pozisyon net kırmızı karttı. Hakem, VAR'a gitmeden bu kırmızı kartı vermeliydi. Trabzonspor oyun 11'e 11 oynanırken, daha iyi olan taraftı. Fenerbahçe'yi kalesinden uzak tutup, pozisyonlara giriyordu. Zaten 1-0 da öne geçmişti. Fatih Tekke'den takımı 10 kişi kaldıktan sonra orta sahaya bir hamle beklerdim. Mesela Muçi'yi çıkarıp, Folcarelli'nin yanına bir oyuncu takviyesi yapabilirdi. Yapmayınca Fenerbahçe, Trabzonspor'u iyice geriye yasladı.

Bordo-mavililer, 10 kişi kaldıktan sonra sadece savunma yaptı. Fenerbahçe'nin büyük baskısının golü getireceği belliydi. Onana, bir yere kadar dayanabildi. Müthiş kurtarışlar da yaptı. Ama Trabzonspor, soyunma odasına 1-0 geride girdi. Onana, ilk yarıda olduğu gibi ikinci 45'te de muazzam kurtarışlar yaptı. Hem de 40 yıllık Trabzonsporlu gibi! Yürekli kaleci!

Fatih Tekke'den ikinci yarıda iki hamle geldi. Muçi çıktı, Augusto girdi. Zubkov yerini Baniya'ya bıraktı. 60'ta Fred'in arkadan Ozan Tufan'ın ayak bileğine yaptığı harekete sarı kart bile çıkaramadı Ozan Ergün! Fenerbahçe'ye karşı, hem de Kadıköy'de 20. dakikadan itibaren 10 kişi oynamak zor ötesidir! Öyle de oldu zaten! Sadece savunma yapan, orta sahada top tutamayan, hücum yapamayan bir Trabzonspor izledik oyunun geri kalan bölümünde! Tedesco'nun Fenerbahçe'nin başında göreve bir derbi galibiyeti ile başlaması, büyük moral oldu. Hem genç hoca için, hem de camia için!