Kesin sesinizi... Bu takımı alkışlayın!

10 kişi ile Gürcistan'da tarih yazdık! Helal olsun size Altın Çocuklar! Millilerimiz, Gürcistan'da 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında yeni bir çılgınlık daha ürettiler... Belki zor oldu, belki çok stres yaşadık, soğuk terler akıttık ama galip gelmesini bildik! Uğurcan Çakır'dan en uçtaki Kenan Yıldız'a kadar aslanlar gibi mücadele etti Montella'nın öğrencileri... Boris Paichadze Ulusal Stadı'ndaki maça müthiş bir ön alan baskısı ile başladık.

***

Türk futbolunun yeni altın çocuğu Arda Güler yönetimindeki millilerimiz, maçın başında Mert Müldür'ün golü ile öne geçti. Bu golden sonra oyunu istediğimiz gibi kontrol etmeye başladık. Milli Takım'da tam bir yürek savaşçısına dönüşen Eren Elmalı'yı ayakta alkışlamak lazım. Dün adeta iki kişilik mücadele etti. Hakan Çalhanoğlu sahada basmadık yer bırakmadı, takım arkadaşlarının açıklarını kapattı. Kerem Aktürkoğlu transferi üzerinden Milli Takım'ın birlik-bütünlüğünü bozmaya çalışanlar oldu.

***

Neymiş 'o şu fotoğrafı paylaştı, diğeri bu fotoğrafı...' Fotoğraflar üzerinden oyuncuları hep yıpratmaya çalıştılar, hem de boş boş konuştular. O yıpratmaya çalıştıkları altın çocuklarımız, üçüncü golümüzde bu saçma-sapan komplo teorileri üretenleri yerle bir ettiler, tokat gibi cevap verdiler. Üçüncü golde ön alan baskısı sonucunda Arda Güler topu kaptı. Yunus Akgün'e pasını verdi; Yunus, Kerem'i gördü, Kerem de ağları... Muhteşem üçlünün pas trafiği, jeneriklere geçer!

***

En çok da Kerem Aktürkoğlu adına sevindim. Dün yine müthiş oynadı, 2 gol attı. Maçın 70. dakikasından sonra Gürcistan çok üzerimize gelmeye başladı. 66'da oyuna giren Barış Alper Yılmaz, 70'te kırmızı kart gördü. Millilerimiz 10 kişi kalınca, büyük baskı yedik. Önde top tutamadık, oyunu soğutamadık. İyi savunma yaparak ayakta kaldık. Uğurcan Çakır'ın yediği iki golde yapabileceği bir şey yoktu; çünkü topu göremedi. Ama yaptığı iki süper kurtarış var ki... Bir tanesi son saniyelerde hem de. Panter gibi çıkardı topu Uğurcan!

***

Sonuç olarak biz Gürcistan'dan çok daha kaliteli bir takımız. Dün 60 dakika sahanın hakimi bizdik. Zaten dakikalar 52'yi gösterdiğinde 3-0 öndeydik. Böylesine zorlu bir deplasmanda uzatmalarla birlikte tam 29 dakika 10 kişi oynadık. Ama kazandık ve elemelere 3 puanla başladık. Tebrikler Milli Takım! Durmak yok, yola devam!