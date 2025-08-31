ArsenalSARAY!

RAMS Park tribünlerindeki taraftarların 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu görülmeye değerdi. Gole kadar tek taraflı bir maç izledik. Galatasaray dalga dalga Çaykur Rizespor'un üzerine gitti. Karadeniz ekibi sadece kalesini savunup, Galatasaray'ın oyununu bozmaya çalıştı. Skor tabelası değişene kadar da Galatasaray'ın Abdülkerim ile konuk ekibin de Taha ile birer şutu direkten döndü. Sonrasında Galatasaray adına bir ezber sahne aldı. Gabriel Sara ortaladı, Davinson Sanchez topu kafa ile ağlara gönderdi. Sara kornerleri adeta bir penaltı gibi kullanmaya başladı.



Aslan, geçen sezondan beri adeta bir duran top canavarına dönüştü. Avrupa'da duran top konusunda nam salan Arsenal ile yarışır duruma geldi Cimbom! Sarı-kırmızılı takımın öyle bir duran top istatistiği var ki... Adeta baş döndürücü... Geçen sezondan beri 41 maçta 43 duran top golü attı Galatasaray... Futbolda duran topları iyi kullanmanın meyvelerini topluyor Cimbom!



Galatasaray öne geçtikten sonra Çaykur Rizespor, özellikle Taha'nın hızlı ileri çıkışları ile Galatasaray kalesine gelmeye başladı. Çaykur Rizespor'un bu dirençli oyunu, Galatasaray'ın vites yükseltip, hızlı oyuna evrilmesine engel oldu. İlk yarıda Çaykur Rizespor'un fileleri bulan iki golü ofsayta takıldı. Kayserispor maçında muhteşem bir futbol ortaya koyan Leroy Sane, dünkü maçın özellikle ilk yarısında etkisizdi. İkinci yarıya tahrip gücü yüksek bir futbolla başlayan ve topu hızlı çeviren Galatasaray, ikinci golüne uzaylı forveti Osimhen ile ulaştı. Bu golde soldan ortayı kesen Abdülkerim Bardakcı'yı da alkışlamak lazım. Topu adeta Osimhen'in kafasına yapıştırdı. Osimhen de zaten attığı golden sonra tribünlere 'Beni değil, Abdülkerim'i alkışlayın' işaretini yaptı.



Galatasaray, ilk yarıda da benzer bir hata yapmıştı, Leroy Sane'nin hatası Galatasaray kalesinde golle sonuçlanmıştı. Ama pozisyon ofsayttı. İkinci yarıda benzer bir hatayı bu kez Torreira yaptı. Kaptırdığı top, Çaykur Rizespor golüne dönüştü. Varesanovic affetmedi. Bu gol, Rams Park tribünlerini dolduran Galatasaray taraftarının bir anda enerjisini düşürdü. Çaykur Rizespor golü bulduktan sonra yakaladığı öz güvenle beraberlik için Galatasaray kalesine yüklendi. Sallai'nin maçın uzatma anlarında İcardi'ye 'al da at' tadındaki pası ve Arjantinli süper golcünün fileleri havalandırmasıyla tribünler büyük coşku yaşadı.



İlhan Palut'u tebrik etmek lazım. Galatasaray'a karşı çok cesur bir futbol oynattı takımına. Özellikle de ikinci yarıda. Galatasaray, belki çok iyi bir futbol ortaya koymadı; ama farklı kazanmasını bildi. 4'te 4 yaptı. Barış Alper Yılmaz olmadan da takır takır galip geliyor Galatasaray! Lig, Galatasaray için adeta bir çocuk oyuncağına dönüştü. Asıl test maçları Şampiyonlar Ligi'nde. Bu Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde de kükrer!