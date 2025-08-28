Mourinho ile başarı gelmez!

Fenerbahçe'den beklentimiz büyüktü!

Ama Mourinho'nun korkak futbol anlayışının kurbanı olduk Luz (Işık) Stadı'nda.

O muhteşem statta geçmiş yıllarda maçlar izledim. Atmosferi gerçekten olağanüstü her zaman!

Dün de Işık Stadı'nı dolduran taraftarın Benfica'yı nasıl ateşlediğini gördük!

Fenerbahçe bu tarihi maça bir türlü motive olamadı!

Çünkü 15 gündür Kerem Aktürkoğlu aşağı; Kerem Aktürkoğlu yukarı...

Ne zaman gelecek; gelecek mi?

Anlaşma iptal mi oldu? Ne oldu?

Kafalarda delicesine sorular... Ama tek gerçek vardı o da Şampiyonlar Ligi...

Camia, Kerem transferine kendini kaptırırken; Mourinho da takımını ateşleyecek tek bir söylemde bulunamadı!



Mourinho, Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne değil, Avrupa Ligi'ne layık gördü! Benfica'yı gözünde büyüttü de büyüttü!

Hal böyle olunca; Fenerbahçe gözünde büyüttüğü Benfica karşısında ilk yarıda tel tel döküldü!

Benfica yeri geldi vites artırıp, Fenerbahçe kalesine geldi.

Yeri geldi oyunu soğutup, Fenerbahçe'yi sahada uyuttu.

Anları çok iyi oynayabilen bir takım Benfica!



Hakem Vincic, aslanlar gibi maç yönetti.

Fenerbahçe orta sahası, Benfica karşısında ayakta kalamadı.

Fred, Amrabat ve Syzmanski gününde değildi. Çok etkisiz kaldı bu üçlü.

Mourinho ikinci yarıya Amrabatİsmail değişikliği ile başladı.

Fenerbahçe orta alanı bir anda toparlandı.



İyi oynayan Benfica, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu ile ilk yarıda öne geçti.

Kerem golden sonra tribünlere gitmedi, gole de çok sevinmedi.

Duygusal bir futbolcu Kerem...

Sevinmedi ama ne kadar profesyonel bir yıldız olduğunu gösterdi. Golünü attı.

Kim ne derse desin büyük oyuncu Kerem!

Livakovic, iki süper kurtarışla farkını ortaya koydu.

Bu kadar formda iken neden İrfan Can'ı oynatıyor kalede Mourinho?

Bu tercih de sorgulanmalı bence...



İkinci yarıda daha etkili olan Fenerbahçe, 71'de En-Nesyri'nin kafa vuruşunda direğe takıldı.

Talisca'nın yarardan çok zararı oldu dün Fenerbahçe'ye.

3 dakika içinde gördüğü üst üste iki sarı kartla oyun dışında kaldı.

Tam da Fenerbahçe toparlanmış ve Benfica'nın üzerine giderken...

Mourinho, ligde güvenmediği Talisca'ya bu kadar önemli bir maçta nasıl güvendi de ilk 11'de oynattı?

Mourinho'nun korkaklığı ve yanlış oyuncu tercihleri nedeniyle Şampiyonlar Ligi yine hayal oldu!

Benfica iki maçta da Fenerbahçe'yi adeta uyutarak, Şampiyonlar Ligi'ne ayak bastı...

Fenerbahçe'ye Avrupa Ligi'nde başarılar dileriz!

Fenerbahçe sürekli transfer yapıyor ama ortada futbol yok!

Bence Fenerbahçe için en büyük transfer, Mourinho ile yolları ayırmak olur!