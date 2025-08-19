Zubkov yedek bırakılır mı!

Öyle bir ilk yarı izledik ki...

Aman Allahım! Hani nerede futbol! Bu nasıl Süper Lig maçı böyle!

Bizim kuşak bilir. Eskiden 'Uykudan Önce' programı vardı TV'de. İzlerken uykumuz gelirdi.

Şöyle söyleyeyim de daha iyi anlayın!

İlk yarıda iki takım da isabetli şut atamadı.

Şota yönetimindeki Kasımpaşa'dan da Fatih Tekke'nin Trabzonspor'undan da futbol adına hiçbir göremedik!

Trabzonspor, 41'de Vişça ile rakip kaleye şut atabildi, o şut da rakip oyuncudan döndü.

Sol bekte Mustafa Eskihellaç'ın ileri çıkışları iyi ama geri dönüşü zayıf.

Trabzonspor, bu kanattan çok pozisyon veriyor.

Ali Yavuz Kol ise Pina ile girdiği ikili mücadeleleri genelde kazandı.



İlk 45'te sahada takıma katkısı olmayan bir Okay Yokuşlu vardı.

Fatih Tekke neden bu kadar ısrar ediyor Okay'da anlamış değilim.

Trabzonspor, sürekli transfer yapıyor ama takım olamıyor.

Sahada savaşan, formasını sonuna kadar terleten oyuncuyu ara ki bulasın! Bordo-mavililerin, transferlerden önce bir oyuna, bir ruha ihtiyacı var.

Fatih Tekke şu ana kadar bu takıma bir şey katamadı, bir oyun inşaa edemedi. Yerinde sayan, hatta geriye giden bir Trabzonspor var sahada.



İkinci yarıya Kasımpaşa baskılı başladı.

Batagov olmasa vay Trabzonspor'un haline!

Fatih Tekke, ilk yarıda kulübede tuttuğu iki silahını (Zubkov ve Sikan) 65'te sahaya sürdü.

Oysa Zubkov ve Sikan bu takımda direkt ilk 11 oynar.

Vişça ve Onuachu'yu kenara aldı Fatih hoca.

İki oyuncu da çok etkisizdi.

Fatih Tekke'nin bu hamlesi, sahada adeta yürüyen Trabzonspor'a ivme kazandırdı.

Trabzonspor kötü oynadığı maçta Zubkov'un sayesinde golü buldu.

Zubkov'un mermi gibi şutunda top direkten döndü.

Dönen topu tamamlayan Augusto, 75'te Trabzonspor'u öne geçirdi.

Kötü oynarken kazanmak güzel.

Bu bir büyük takım refleksidir.

Bordo-mavililer, 2'de 2 yaptı.

Ama bu oyun zirve yarışı için yetmez!



Fatih Tekke'nin gerekli önlemleri alarak iyi oyunla kazanmaya başlaması gerekli.

Kötü oyunla kazanmak güzel ama bu her zaman olmaz.

Yönetim de yapacağı transferleri bir an önce bitirmeli.

Özellikle orta sahadaki eksiklikler iki haftadır fazlasıyla dikkat çekiyor.

Oyun aklı olan, takımı orta sahada yönetecek kaliteli bir isimle bordo mavililer çok daha dikine oynayabilir.