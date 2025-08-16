Ayakları ile resim çizen adam!

Formasının içine yüreğini de koyan adam Barış Alper Yılmaz! Dün yine muhteşem ötesi bir gol attı. Orta sahadan hareketlendi, hızıyla, takipçiliği ile gücüyle, tekniği ile oyun zekası ile rakibini saf dışı bırakıp topu ağlara gönderdi. Bu gole şapka çıkarılır. Ceket iliklenir... Barış Alper Yılmaz, sadece rakip oyuncuyu değil, dün yeteneklerini bile solladı.

Dün yine Rams Park'ın tribünleri, sarı-kırmızı çiçek bahçesi gibiydi. Yılbaşı kartpostalları gibiydi tribünler... Hakem Ozan Ergün'ün maçın 21. dakikasında Karagümrüklü Tresor Doh'un Davinson Sanchez'e yaptığı gaddarca harekete seyirci kalmasına anlam veremedim. Bu nasıl hakemlik arkadaş! Gözünün önündeki bu acımasızca harekete nasıl bu kadar duyarsız kalabiliyorsun! VAR olmasa Doh'un yaptığı yanına kar kalacaktı. Tresor Doh o hareketi belki isteyerek yapmadı ama böyle sert hareketlerin cezası kırmızı kart! Hakem gitti izledi ve 23'te kırmızı kartını çıkardı. İlk yarıda iyi oynayan bir Karagümrük izledik. Özellikle Berkay Özcan müthiş işler yaptı. Maçın ilk dakikalarında Günay'ın etkili bir kurtarışı da vardı.

Galatasaray'ın hücumcuları, final paslarında biraz becerikli olabilselerdi ilk yarıda fark gelirdi. İkinci yarının başında Lemina'nın şutu çizgiden çıkarıldı. Dün sürekli gol koklayan ve önde oynayan bir Lemina izledik. Ama hal böyle orta sahanın bütün yükü Torreira'nın omuzlarına bindi. Abdülkerim Bardakçı sezona çok iyi başladı, dün de maç boyunca çok kritik hamlelerle savunmayı ayakta tuttu. Sane çok yetenekli tartışılmaz! İlk yarıda etkisizdi ama ikinci 45'te açıldı. İyi işler yaptı. Bir gol atsa kendini bulacak. İlk yarıda etkili bir kurtarış yapan Günay, 60'ta karşı karşıya pozisyonda mucizevi bir hamle ile golü önledi. Okan hoca baktı ki işler iyiye gitmiyor. 61'de Lemina'yı dışarı alıp, Osimhen'i sahaya sürdü.

Osimhen girdikten sonra rakip kaleye dalga dalga gitmeye başladı sarı-kırmızılılar. Üst üste gol pozisyonlarına girdi Galatasaray. Ve bu baskı Cimbom'a ikinci golü getirdi. Barış Alper'in ortasında ters bir hamle yapan Fatih topu kendi kalesine gönderdi. Zaten Fatih dokunmasa arkasındaki Osimhen topu filelere yapıştıracaktı. Galatasaray, dün sadece Osimhen'e değil, İcardi'ye de kavuştu! 80'de Barış Alper'in yerine oyuna giren İcardi, tribünlerde bayram havası estirdi. Golle döndü; İcardi! Ve tribünler o meşhur şarkı ile Seyrantepe'yi inletti: 'Aşkın olayım!' İcardi dün ayakları ile resim çizmeye başladı. Arjantinli gol sihirbazının golü hem coşturdu; hem de sevinçten ağlattı Galatasaraylıları... Uzay takımının uzaylı golcüleri sahne aldı! Aslan kükredi...