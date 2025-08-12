Hücumun şifreleri

Trabzonspor muhteşem bir taraftar desteği ile maça başladı. Uzun zamandır Papara Park'ta böyle güzel bir atmosfer görmeyi özlemiştik. Bordo-mavililer, maça tahrip gücü yüksek bir futbol ile başladı. Sağ kanattan Zubkov, sol kanattan Olaigbe ile etkili hücumlar yaptı. Zubkov, ceza sahasına orta yağdırdı. Kocaelispor iyi savunma yaparak Onuachu'ya etkili vuruş şansı tanımadı. Yine de Onuachu bütün kafa toplarına vurdu ama çerçeveyi bulamadı. İlk yarıda çok atak yapan Trabzonspor'un rakip kaleye isabetli bir şut atamaması düşündürücüydü. Zubkov, Olaigbe ve Nwakaeme topla oynamayı çok seven oyuncular. Trabzonspor'un hücumcuları basit oynamayınca, Kocaelispor savunmada hem alan, hem de adam savunmasını iyi yaptı ilk yarıda.

Kocaelispor'un etkili kontrataklar geliştirdiğini de söyleyelim. İlk yarıda Bruno Petkovic karşı karşıya pozisyonda Uğurcan Çakır'ı geçemedi. Yine mucizevi bir kurtarış yaptı milli kaleci. Kocaelispor'da Ahmet Oğuz ve Sivasspor'da futbolu ile iz bırakan Appindangove savunmada çok etkiliydi. Trabzonspor'da hazırlık kampının en etkili isimlerinden biri olan Folcarelli iyi maç çıkardı. Bu sezon takıma büyük katkı verir. Bordo-mavililer, genç olduğu kadar hızlı oyuncular transfer etmiş. Bu hamleleri doğru buluyorum. Bu arada ilk yarıda rakip savunmayı çok zorlayan, gelen ortalara sürekli kafa vuran Onuachu, ikinci yarıda affetmedi. Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahasına yaptığı ortaya etkili bir kafa vuruşu yapan Onuachu, Papara Park'ı bayram yerine çevirdi. Trabzonspor'un en sorunlu bölgesi orta sahası. Hamsik, Sosa, Colman gibi liderlik yapacak bir oyuncu şart bu takıma. Hem 8, hem 10 numara oynayabilen Valencia'daki Portekizli Andre Almeida, Trabzonspor'un oyununa sınıf atlatır. Yönetim, bu transferi bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

İlaç olur bordo-mavililere... 63 dakika sahada kalan Olaigbe'yi beğendim. Süratli ve kıvrak bir kanat oyuncusu. Pina da iyi bir sağ bek. Çok çalışkandı. Yerini hiç kaybetmedi. İlk yarıda net bir golü kaçıran Petkovic, 72'de yine karşı karşıya pozisyonda bu kez topu auta attı. Son dakikalarda Kocaelispor beraberliği sağlamak için baskı kursa da Trabzonspor defansının hata yapmaması dikkat çekti. Gol yemeden lige başlamak da önemli. Özellikle defans hattının öz güvenini yükseltir. Trabzonspor, galip gelerek lige iyi bir başlangıç yaptı. Bu hem takımın, hem yönetimin hem de Fatih Tekke'nin ihtiyacı vardı. Art arda gelecek birkaç galibiyetle takım kazanma alışkanlığı elde eder, kırılganlık ortadan kalkar.