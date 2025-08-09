Futbol piyanisti

Şampiyon Galatasaray, Gaziantep deplasmanında daha ilk yarıda işi bitirip, 3 puanı cebine koydu. Hem de çok kötü bir zemin ve çok sıcak bir hava olmasına rağmen... Hem de hiç zorlanmadan... Yüzyılın transferi Osimhen yok; İcardi yok, Morata (gitti) yok ama Barış Alper Yılmaz var... Barış Alper Yılmaz, sanki bir oksijen tüpü... Takımına oksijen taşıyan bir atom karınca gibi... Dün bir asist yaptı, penaltıdan iki kez fileleri havalandırdı... Bir topu direkte patladı! Büyük oyuncu işte böyle olur. Barış Alper Yılmaz; smokinle değil formayla sahaya çıkan işçi... Delikanlı yönünü sevinciyle gösteren bir futbol beyefendisi... Sihirli ayakları ile senfoni yazan futbol piyanisti... Ne garip ki kalede Muslera'yı aradı gözlerimiz. Hem de ilk yarıda Günay'a hiç iş düşmemesine rağmen...

Galatasaray, kadro kalitesi ve oyun gücü ile bu ligin üzerinde bir takım oldu. Dün ilk lig maçına çıkan Leroy Sane'deydi tüm gözler. Sane henüz hazır değil ama çok istekli. Formunu bulunca çok can yakar. Eren Elmalı sol kanada sanki bir ray döşemiş... Hızlı bir tren gibi rakibin üzerine gidip, sol kanattan rakibi bunaltan bindirmeler yaptı. Bir de güzel bir gol attı Eren! İlk penaltıda korner atışı sırasında topsuz alanda Kevin Rodrigues, Sallai'yi formasından çekip yere indirdi. Pozisyonda muhteşem bir VAR uygulaması izledik. (VAR'daki Sarper Barış Saka müthiş bir performans ortaya koydu!) Hakem Ali Şansalan'a izleme tavsiyesinde bulundu VAR!

Yıllardır ceza sahasındaki kanayan bir yaradır bu! Didişmeler, birbirlerini yere indirmeler. Hep görmezden gelindi. Ama dünkü maçta çok doğru bir uygulamaya şahit olduk. Pozisyon buz gibi penaltıydı ve monitöre giden Şansalan penaltıyı verdi. Bu şu anlama geliyor. Bu sezon özellikle korner atışları sırasında bunun benzeri hareketlerde penaltı verilecek. Verilmek zorunda artık. Çünkü ortada canlı bir örnek var ve artık bu pozisyon hep emsal gösterilecek. Okan Buruk'a helal olsun! Ligde hattrick (üst üste 3 şampiyonluk) yaptı. Four-trick'e doğru gidiyor... Kendisini mesleğine ve Galatasaray'a adamış bu adamı ayakta alkışlamak lazım. Bu Galatasaray, bu formda hocası ile Şampiyonlar Ligi'nde de büyük işler yapacağının sinyallerini verdi. İkinci yarıda Gaziantep FK kalecisi Burak ceza sahası dışında topa elle müdahale etti. Ali Şansalan oyunu devam ettirdi ama VAR'dan izleme tavsiyesi geldi. Pozisyonu izleyen Şansalan, Burak'a kırmızı kart gösterdi. Galatasaray zorlanmadan kazandı ve sezona müthiş bir başlangıç yaptı.