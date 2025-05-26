Som altından şampiyonluk!

Koşun haber verin futbol tarihine... ŞAMPİYON GALATASARAY!

Dün akşam Yenikapı'da bir destanın ayak izleri vardı! Gökyüzü kırmızı; Güneş sarıydı! Kim demiş dağlar yeşil diye! Dün akşam sarı-kırmızıydı... Dün futbolun rengi de aşkın rengi de sarı-kırmızıydı! Dün akşam saat 21.00'de yüreklerin gönderine Galatasaray bayrakları çekildi!

Galatasaray bu sezon da suda sönmeyen akşam güneşi gibiydi! Galatasaray'da salkım salkım yıldız doluydu... O yıldızlardan altın bir tasa ter damlıyordu! Galatasaray gözleri şampiyonluktan başka hiçbir şey görmeyen futbolcular topluluğuydu! Şampiyonluğun renk olarak yansıdığı cennet; Galatasaray tribünleriydi; dün ise Yenikapı'ydı.

Galatasaray ana sütü gibi helal bir şampiyonluk daha kazandı! Yenikapı'daki kutlamalar muhteşemdi! Binbir Gece Masalları gibiydi... Dün akşam Yenikapı'da yıldızlar yere indi de Galatasaraylı futbolcuların gözlerinden öptü birer birer! Aslanlar'ın başı yıldızlarda; ayakları samanyolunda...

Galatasaraylı futbolcular, okula yeni yazılmış çocuk heyecanını sezon boyunca hiç yitirmedi. Okan Buruk; ne rekorlar kırdı, ne zaferler; ne şampiyonluklar kazandı; birbirinden değerli kupalar kaldırdı; Ama zerre kadar kibirlenmedi! Okan Buruk; saha kenarındaki adamlık duruşunu bilgi ve zerafetiyle süsledi... Zaferlere tutku ile bağlı olanların gözlerini bağlasanız bile o şampiyonlukları yine kazanırlar! Okan Buruk kitabı yazılacak; heykeli dikilecek bir teknik adam! Türk futbol tarihinin en başarılı hocası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor!

Galatasaray'ın şampiyonluk aşkı, 45 milyonluk bir ailenin aşkıdır! Galatasaraylı futbolcular bu sezon yeri geldi rakiplerin adeta sahada pestilini çıkardılar. Dün de Yenikapı'da bu şahane şampiyonluğun tadını doyasıya çıkardılar. Şampiyonluk armalı fotoğrafın içindekilere helal olsun! Bu şampiyonlukta Galatasaray'ın şahdamarı Osimhen'di!

Osimhen, her maçta şifresini değiştiren muhteşem bir doğal zekaydı! Her maçta iğne deliğinden fil geçirdi! Bazı maçlarda tüm olasılıklar bitti derken; Osimhen başladı! Sezon boyu birbirinden sihirli goller attı. Bugüne kadar izlediğim en özel futbol ressamıydı Osimhen! Osimhen suyu bile yakar! Gökyüzüne merdiven dayar, yıldızları toplar... Osimhen ayakları ile sahada resimler çizdi; arkadaşlarını sırtına alıp, karşıdan karşıya geçirdi. Galatasaray'ın bu şampiyonluğu özel bir anlam taşıyordu! 5. yıldız ve 25. şampiyonluk! O yüzden ben bu şampiyonluğun adına SOM ALTINDAN ŞAMPİYONLUK diyorum!