Hangi matematik! Şampiyon G.Saray

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray ile aklı Türkiye Kupası Şampiyonluğunda olan Trabzonspor'u Papara Park'ta karşı karşıya getiren maçın ilk yarısında Fırtına koptu. Banza, Zubkov, Nwakaeme, Ozan Tufan ve Sikan (20'de Enis sakatlanınca girdi) gibi silahlarını çarşamba günkü kupa finaline saklayan Trabzonspor, bunca rotasyona rağmen Galatasaray'a adeta top göstermedi ilk 45'te. Galatasaray ilk yarıda hücumda hiç üretken değildi. Hem de Trabzonspor'a çok pozisyon verdi. Trabzonspor ilk yarıda hem adam, hem de alan savunmasını iyi yaptı.

Maçın 38. dakikasında Muslera saniyeler içinde üst üste iki mucizevi kurtarış yaptı. Önce Vişça vurdu, Muslera çeldi, dönen topa bu kez Mendy vurdu yine Muslera kurtardı. İlk yarının uzatma anlarında Okay'ın kafa vuruşunda top üst direkte patladı. Trabzonspor ilk yarıda Osimhen'in bütün pas bağlantılarını kapattı. Batagov ve Okay ikilisi mükemmel bir ilk yarı çıkardı. Maçın 44. dakikasındaki Muslera-Vişça mücadelesinde Muslera'nın ceza sahası çizgisinde Vişça'ya bir tekmesi vardı. Hakem Atilla Karaoğlan, Muslera'ya kartını çıkardı. VAR'dan hakeme 'izle' uyarısı geldi. Herkes Trabzonspor lehine bir penaltı kararı kararı beklerken, Vişça'nın pozisyon başlangıcında ofsaytta olduğu tespit edildi.

Galatasaray, ilk gol pozisyonuna 47'de Yunus Akgün ile girdi. Ama Yunus'tan kötü bir vuruş geldi. İkinci yarıya daha iyi başlayan Galatasaray, bu kez Abdülkerim ile gole çok yaklaştı. Bu pozisyonda Uğurcan Çakır jeneriklik bir kurtarış yaptı. İlerleyen dakikalarda Galatasaray baskısı iyice arttı. Lemina ile direğe takılan Galatasaray, sonrasında Abdülkerim'in kafa vuruşu ile bu kez golü buldu. Bu golde Uğurcan'ın yapabileceği hiçbir şey yoktu. Galatasaray, Sara ile duran topları çok iyi kullanan bir takım. Sezon boyu duran toplardan en çok gol bulan Galatasaray, dün yine korner atışından sessizliğini bozdu.

75'te Fatih Tekke'den iki hamle birden geldi. Nwakaeme ve Banza girerken, Vişça ve Okay çıktı. Buna karşılık olarak Okan Buruk da Sara'yı kenara alıp, Morata'yı sahaya sürdü. Bu sihirli değişiklik Galatasaray'a ikinci golü getirdi. Eren Elmalı, Yunus işbirliği ile topu önünde bulan Morata mükemmel bir vuruşla maçın skorunu belirledi. Derbinin ilk yarısını Trabzonspor, ikinci yarısını Galatasaray çok iyi oynadı. Aradaki fark, Trabzonspor atamadı; Galatasaray affetmedi! Galatasaray'a artık 1 puan yetiyor. Bu iş artık bitti. Hangi matematik arkadaş! Haftalardır 'matematiksel olarak' hesapları... Bu Galatasaray, matematiksel hesapları bile yıkıp geçiyor! Galatasaray'ın 25. lig şampiyonluğu ve 5. yıldızı şimdiden hayırlı olsun diyorum. İki takımın çarşamba günkü düellosundan hangi sonuç çıkacak; kupayı kim havaya kaldıracak hep birlikte göreceğiz.