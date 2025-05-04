25. şampiyonluk yükleniyor...

Rams Park yine sarı-kırmızı renklerin hakim olduğu devasa bir çiçek bahçesi gibiydi. Dünyanın en güzel tribün manzaralarından biri ve coşkusu vardı yine Rams Park'ta... Galatasaray taraftarı, maçı iliklerine kadar yaşıyor. Yeri geliyor Muslera, Torreira, Osimhen oluyorlar. Takıma oksijen taşıyorlar. Galatasaray'ı ateşliyorlar, coşturuyorlar, yüreklendiriyorlar. Galatasaray futbol takımının arkasında dağ gibi duruyorlar...



Galatasaray, Sivasspor karşısında bu sezonki en rahat maçını oynadı. Art arda gelen gollerle daha ilk yarıda 3 puanı cebine koydu sarı-kırmızılılar. Hem de hiç yorulmadan, yıpranmadan, adeta bir idman maçı oynar gibi... Galatasaray; 'Mayıslar bizimdir' mottosu ile ligin son bölümüne bir uzay mekiği gibi, bir futbol makinesi gibi giriyor. Son üç sezondur aynı filmi izliyoruz. Galatasaray, üst üste 3. şampiyonluğuna koşuyor. Artık matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan edeceği günü bekliyor sarı-kırmızılılar...



25. şampiyonluk ve 5. yıldız artık yükleniyor. Futbolcular da bu bilinçle öyle yürekli futbol oynuyorlar ki... Adeta yanardağ ordusu gibiler. Yunus Akgün'e bakıyorum, 10 numarada Mertens'i aratmayan bir performans! Osimhen, Sivasspor maçıyla birlikte kendisini sollayan bir uzay golcüsü oldu. Napoli'yi şampiyon yaptığı sezonda 31 gol atmıştı. Osimhen. Dün peş peşe attığı gollerle kariyer rekorunu kırdı. Ligde 24'e toplamda 33 gole ulaştı Osimhen! Barış Alper, Galatasaray'ın cesur yüreği. Dün yine büyük işler yaptı.



Maça müthiş başlayan, sarı kırmızılı formayı giydiği günden beri muazzam oynayan Eren Elmalı'nın sakatlanması büyük şanssızlık Galatasaray için... Torreira son maçların gizli golcüsü. İçine Ronaldo kaçmış gibi bir Torreira izliyoruz son haftalarda. Ligde 4., toplamda 5. golünü attı Torreira. Okan hoca, gelecek hafta oynayacağı Trabzonspor derbisini düşünerek, kart sınırındaki Davinson Sanchez ve Osimhen'i 70'te kenara aldı. Galatasaray, Sivasspor engelini çok kolay geçerek, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Galatasaray'ın önünde 4 maçı kaldı ligde... Ben şimdiden 'Galatasaray şampi..' diyorum!



Not: Maçın son anlarında Sivasspor, Koita ile golü buldu. Yan hakem ofsayt bayrağı kaldırdı. VAR'daki Polonyalı hakem Pawel Malec, uzun süre pozisyonu çözmeye çalıştı. Bir ara Ozan Ergün orta noktayı gösterdi. VAR uyarısı ile kararından döndü. Sonra VAR'dan hakem Ozan Ergün'e pozisyonu izleme tavsiyesi geldi. Pozisyonda Mertens'e yapılan faul sonunda tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.