Teşekkürler altın çocuklar!

UEFA Gençlik Ligi'nde oynadığı 10 maçta tam 25 gol atan Barcelona karşısında maça biraz tutuk başladık. Barcelona'nın topla oynamasına çok fazla izin verdik. Oysa biraz daha sert olup, rakibe yakın oynasaydık ilk yarıda lehimize bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Barcelona'nın golcülüğünün yanında, topla oyun ve pas becerilerinin ne kadar iyi olduğunu da gözlemledik. Barcelona, dünyanın en büyük alt yapı ekollerinden biri… Bu yatırımın meyvelerini de topluyorlar. Ama şunu unutmayalım ilk kez UEFA Gençlik Ligi'nde bir Türk takımı final oynadı. Hem de yüzde 100 yerli oyunculardan kurulu bir takımla turnuvada tarih yazan tek takım biz olduk.

İlk golde Diarra'ya bu kadar kolay şut izni vermemeliydik. İkinci golü duran toptan (kornerden) yedik. Barcelona maçına kadar kalesinde harika kurtarışlar yapan kalecimiz Erol Can Çolak, ilk golde topa uzanmakta geç kaldı. İkinci golde de topu çelmek yerine bloke edebilirdi. Barcelona daha önce bu kupayı kazanmış tecrübeli bir takım. Bizim Altın Çocukların heyecanları gözlerinden okunuyordu. Yine de ilk yarıda Onuralp ile gol yaklaştık.

Teknik direktörümüz Eyüp Saka, ikinci yarıya başlarken Ekrem Terzi ve Ömer Duymaz'ı sahaya sürdü. Önceki maçlarımıza oranla kazandığımız topları çabuk kaybettik. Orta alanda etkisiz kaldık. Yine de pes etmedik. İkinci yarıda Barcelona kalesinde daha fazla tehlike yarattık. Taha'nın kafa vuruşunda Barcelona savunması topu çizgiden çıkardı.

Bu pozisyon gol olsaydı, müthiş bir geri dönüşe imza atabilirdik. Ama Alba'nın attığı gol Barcelona'ya farkı getirirken, bizim de tüm ümitlerimizi bitirdi. Finalde kaybetmek çok üzücü… Ama bu takım buraya gelene kadar dağları devirdi! Suda ateş yaktı… Gönüllerin şampiyonu oldu! Bin kere helal olsun size Altın Çocuklar! Hepiniz gözümüzde birer kahramansınız! Trabzonspor U19 Takımı, futbol dünyamıza ışık tuttu! Altyapıya önem vermenin ne kadar önemli olduğunu, gençlere güvenmenin takımları nasıl başarıya koşturacağını gösterdiler.