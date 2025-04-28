25. şampiyonluk yükleniyor...

Galatasaray, Eyüpspor'u yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Maçın hemen başında Osimhen öyle bir gol kaçırdı ki... Top direkte patladı.

İlk yarıda o alıştığımız baskılı futbolu oynayan Galatasaray yoktu Eyüpspor karşısında.

Özellikle ilk yarıda Arda Turan'ın öğrencileri, savunma arkasına attıkları toplarda Emre Mor ve Mame Thiam ile gol aradılar.

Ama Galatasaray, ilk çeyrekten sonra rakip kaleye yüklenmeye başladı.

Sallai'nin, karşı karşıya pozisyonda Berke'yi geçemediği pozisyon, Galatasaray'ın art arda gelecek gollerinin de habercisi oldu.



Bu sezon duran toplardan en çok gol atan takım olan Galatasaray, bu özelliğini devreye soktu.

İlk iki gol, korner atışından geldi. İlk golde Osimhen kornerden gelen topu Sallai'ye indirdi.

Bu futbolcunun vuruşunda Galatasaray'ın golü geldi. Golden sonra rahatlayan Galatasaray oyunun tek hakimi oldu.

Bir topu direkten dönen Yunus Akgün, vasat bir futbol ortaya koyunca, hücumda bütün yük yine Osimhen'in omuzlarına bindi.

Galatasaray bu sezon kornerlerden 10. golünü attı. Bu bence değerli bir istatistik. Osimhen ise ligde 22. golünü kaydetti.

Toplamda ise 36 maçta 31. golünü atan Osimhen, Napoli'den bir sezonda attığı 31 gollük rekorunu egale etti.



Osimhen'i durdurmak neredeyse imkansızdı Eyüpspor için. Öyle de oldu.

Galatasaray'ın büyük golcüsü, maçı 1 gol, 1 asistle tamamladı.

Gabriel Sara çok düşük performansla oynadı. Orta sahada süpürücülük görevi Lemina'daydı.

Son haftalarda golcülük özelliği ile de ön plana çıkan Torreira, dün yine harika bir gol kaydetti.

Torreira, son 5 maçta 4. golünü attı.

Galatasaray'ın bulduğu 4. gol, futbol okullarında ders olarak okutulmalı.

Dakikalar 87'yi gösterirken, Galatasaray, Eyüpspor ceza sahasında 7 oyuncu ile pres yaptı.



Ve bu presin sonucunda topu kapan Lemina, Morata'ya 'al da at' dedi.

Morata da klasına yakışır bir golle farkı getiren isim oldu.

Ancak Galatasaray'ın durmaya niyeti yoktu. Bu kez Kaan Ayhan ortaladı, Morata kendisinin ikinci, Galatasaray'ın 5. golünü attı.

Son 5 haftaya girilirken, Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farkı koruyan Galatasaray, şampiyonluk şarkıları için hazırlıklar yapmaya başladı.

Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı yükleniyor diyebiliriz artık.

Bu Galatasaray, bu form durumu ve bu iştahla şampiyonluğu kimseye kaptırmaz!

