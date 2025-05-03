Galatasaray Osimhen'i bırakmaz

İki hafta önce yapılan ve futbol dünyasında ses getiren George Gardi röportajının şifrelerini iyi çözmek lazım. Gardi'yi yakından tanıyan yöneticilerle konuşup, bilgiler aldım. Edindiğim bilgilere göre, Gardi işini çok iyi yapan bir menajer. Ön planda olmayı seven, reklamının yapılmasından hoşlanan bir spor adamı aynı zamanda. Galatasaray ligde gaza basmış şampiyonluğa koşarken, bir anda sessizliğini bozarak, röportaj verdi. Röportajın öznesinde hep Galatasaray vardı. Galatasaray'a Osimhen'i kazandırdığını, art arda gelen şampiyonluklara damga vuran İcardi, Mertens, Davinson Sanchez, Torreira gibi oyuncuları getirdiğini söyledi Gardi.



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten yapılacak bütün transferlerle ilgili tam yetki istediğini, ama bunun kabul görmediğini ifade etti. 'Eğer transferleri ben yapsaydım, Galatasaray şampiyonlar Ligi'nin son aşamalarında olurdu' diye iddialı konuştu. Bu sezon Galatasaray yönetiminin yaptığı transferleri eleştirdi. Bu röportajdan sonra Galatasaray yönetimine aslında cevap hakkı doğmuştu. Gardi bu röportajı verirken, belki de Galatasaray yönetimi ile polemiğe girmek istemiş olabilir. Bunların hepsi birer olasılık... Ama Galatasaray yönetimi Gardi röportajının şifrelerini iyi çözdü diye düşünüyorum. Gardi ile polemiğe girmeyerek doğru olanı yaptı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek. Hem Gardi ile olan ilişkilerini bozmamış oldu Galatasaray! Hem de 'Sen ne anlatıyorsun ey Gardi! Bak biz senin etkin olmadan da şampiyon olacağız' demeye getirdi işi... Ama bu sezon da Osimhen transferinin perde arkasında yine Gardi var!



Türk futbolunda transfer piyasasını çok iyi koklayan bir menajer Gardi! Röportajının özünde "Kim benimle çalışırsa şampiyon olur" mesajını verdi. İyi güzel de; Gardi, Galatasaray'a getirdiği başarısız transferlerinden hiç söz etmemiş röportajında. Birkaç örnek verelim... Zaniolo, Ziyech, Ndombele, Serge Aurier, Angelino, Carlos Vinicius, Sergio Oliveira, Leo Dubois gibi... Bir de Galatasaray'ın almayı çok istediği ama Gardi'nin başaramadığı transferler var. Mesela Guela Doue ve Zalewski... Galatasaray şampiyonluk için gün saymaya başladı. Matematiksel olarak şampiyonluğunu garantilemeyi bekliyor. Mutlu sona ulaştığı anda Osimhen transferi için yani tapusunu almak için düğmeye basacak Galatasaray...



Bu konuda bir sürü formül üretti sarı-kırmızılı yönetim! Eğer Osimhen 'Ben burada çok mutluyum. Galatasaray forması ile Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istiyorum' derse; Galatasaray asrın transferi için tüm şartları zorlar. Galatasaray, Osimhen için o devasa yatırımı yapar mı? Bence yapar! Çünkü her yıl tutmayan transferlere onlarca milyon euro veriliyor! Osimhen çok büyük bir proje! Osimhen ile yarıştıkça kupalar, şampiyonluklar kazanırsın! Ayrıca maç günü gelirleri, sponsorluk gelirleri, ürün satış gelirleri ile de kulübün büyük paralar kazanmasında başrol oynar Osimhen!



Bir de Galatasaray açısından şöyle bir tehlike var! Galatasaray, Osimhen'in tapusunu pahalı bulup, bu transferden vazgeçerse; Fenerbahçe devreye girer ve Osimhen'i transfer etmek için şansını dener diye düşünüyorum. Çünkü Osimhen demek, şampiyonluk demek! Ligimizdeki diğer şampiyonluk adayları, haklı olarak Osimhen'in Galatasaray'da kalmasını istemez! Çünkü bir anlamda yarışta 'haksız rekabete' neden oluyor Osimhen! Galatasaray, Osimhen konusunda bütün olasılıkları değerlendirmek zorunda! Tabi görüşmeler sırasında George Gardi'ye büyük iş düşüyor! Osimhen Galatasaray'da kalmayı isterse; Gardi, Galatasaray'ın önereceği bonservis miktarı konusunda Napoli'yi bir şekilde ikna eder.



Napoli cephesine gelirsek; Antonio Conte, Osimhen'e sıcak bakmıyor. Napoli, Serie A'da İnter'in önünde lider. Kvara'yı 70 milyon euro'ya PSG'ye sattılar. Osimhen-Kvara ikilisi Napoli'yi şampiyon yapmıştı. Şimdi iki oyuncu da yok. Ama Napoli fırtına gibi... Napoli'nin Osimhen'in bonservisi konusunda Galatasaray'a bir indirim yapacağını düşünüyorum. Çünkü görüşmelerde mutlaka Osimhen de yer alır ve kolaylık talep eder. Ayrıca şunu da unutmamak lazım. Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi 2026'da bitecek. Bu yüzden Napoli'nin eli de çok güçlü değil.



Ben Galatasaray'ın 50 milyon euro gibi bir rakama Osimhen'in tapusunu alabileceğini düşünüyorum. Galatasaray yönetiminin bu parayı sponsorluklar ve Galatasaraylı iş insanlarının desteği ile bulabileceğini düşünüyorum. Çünkü Galatasaray camiası şunu çok iyi biliyor. Osimhen'in Galatasaray'da kalması demek, bir sezon da şampiyonluk demek... Ayrıca Galatasaray'ın Avrupa'dan bir kupa daha getirmek gibi bir hedefi var.