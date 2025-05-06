Bu futbolun 5 katı olmazsa kupa hayal!

Seri galibiyetlerle Kasımpaşa deplasmanına gelen Trabzonspor, özellikle maçın ilk yarısında o kadar kötü bir futbol ortaya koydu ki… Gerçekten inanılır gibi değil! Toplam 45+1 dakikada rakibine faul bile yapmayan, isabetli şut atamayan Trabzonspor, rakip kaleye korner bile kullanamadı. Sahada her hattı ile tel tel dökülen, son derece yavaş ve temassız oynayan bordo-mavililer, Kasımpaşa'nın etkili futbolunu seyretmekle yetindiler…

Trabzonspor, 14 Mayıs'taki kupa finaline kendini saklıyor olabilir. Sezonu kurtarma maçı. Şampiyonluk maçı. Hepsini varım. Ama daha lig bitmedi. Bir takım oynadıkça gelişir, ritm tutar! Ayrıca galibiyet serisini sürdürüp zirvenin eteklerine çıkma şansını neden kullanmıyorsun ki… Geldiği günden beri fark yaratan, golleri ve asistleri ile Trabzonspor'un gücüne güç katan Zubkov bile dün etkisizdi. Trabzonspor adına ilk yarıda tek olumlu işi Mustafa Eskihellaç yaptı. Mustafa, ilk yarıda Aytaç'ın boş kaleye gönderdiği topu çizgiden çıkarmayı başardı.

Kasımpaşa biraz becerikli olsaydı ilk yarıda farka gidebilirdi. Batagov'un kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı önde kapattı ev sahibi ekip. Trabzonspor'un dünkü maçta kaleyi bulan ilk şutu gol oldu. Sikan, Nwakaeme'nin asistinde muhteşem bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Sonrasında Trabzonspor'dan daha istekli, daha iştahlı bir futbol beklerken yine sessizliğe gömülen bir Fırtına vardı sahada. Fatih Tekke ikinci yarıda üst üste hamleler yaptı. Ama giren oyuncular da uyuyan devi ayağa kaldıramadı. Kasımpaşa'nın Trabzonspor savunmasının arkasına attığı her top, gol tehlikesine dönüştü. Yine de bu kadar kötü futbola rağmen, Kasımpaşa deplasmanından alınan bir puan kötü değil! Hele hele oynanan futbola baktığımızda!

Uğurcan Çakır, Malheiro ve Savic'in yokluğu çok hissedildi dünkü maçta. Kaleyi koruyan Taha Tepe, acemice hareketleri ile bordo-mavili taraftarları tedirgin etti. Taha iyi niyetliydi, ayrıca bir kaleyi oynaya oynaya tecrübe kazanır. Taha şu anda Trabzonspor kalesine koruyabilecek donanımda değil! Fatih Tekke geldiği günden beri fark yaratan bir futbol oynatıyordu Trabzonspor'a… Ama dünkü oyun Trabzonspor'a da Fatih Tekke'ye de yakışmadı! Evet mazereti var Trabzonspor'un! Gücünü kupa finaline saklıyor. Ama dünkü futbolu 5 ile çarpmadığı sürece kupa finalinde hüsrana uğrar Trabzonspor!



BUZ GİBİ GOLÜ YEDİLER!

Trabzonspor'un Banza ile bulduğu golde ofsayt yoktu. Böyle ofsayt saçmalığı olamaz! Bu nasıl çizgi! VAR'daki Portekizli hakem Fabio Melo, sen ne iş yaparsın o kozmik odada! Pozisyon ofsayt değil. Buz gibi golü güme gitti Trabzonspor'un! Yiyin efendiler yiyin! Ne güzel dünya! Bu sezon bu kaçıncı facia! Neden hep Trabzonspor doğranıyor! MHK ve hakemlerde bunun cevabı vardır elbette! Söyleseler de biz de öğrensek!