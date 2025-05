İğne deliğinden fil geçiren adam!

Koşun haber verin futbol tarihine! Şampiyon Galatasaray! Aslan Cimbom için dün akşam gökyüzünden bir yıldız Rams Park'a indi. 'Ben bu takımın 5. yıldızıyım' dedi ve formanın üzerindeki 4 yıldızın yanına yerleşti. 25. lig şampiyonluğu ve 5. yıldız apoleti, Galatasaray'a çok yakıştı! Hep söylüyorum bu takımın kod adı şampiyon diye! Bir hafta içinde ikinci şampiyonluk! Türk futbolunun Bayern Mühin'i; İşte Galatasaray!

Galatasaray bu şampiyonluk için çok emek harcadı, çok ter akıttı! Ya Galatasaray taraftarına ne demeli! Her takımın 12. Adamı vardır Ama Galatasaray'ın 12. Adamı, her maçta yeni bir çılgınlık üretti, takımını ateşledi. Bu muhteşem taraftar topluluğunu izlerken içimden 'Bu taraftar, ölüye bile can verir' demekten kendimi alamadım! Dün de Rams Park tribünleri, sarı-kırmızı çiçek bahçesi gibiydi.

Boşuna demiyoruz; 'Bunlar Uzaylı' diye! Galatasaraylı futbolcular, sahada adım atarken bile sanki havada yürüyorlar. Hepsinin bedenine aynı ruh girmiş; hepsinin gözlerindeki alevi gördük! Hepsi sahada birbirine sımsıkı sarılı... İşte Uzay takımı, işte Galatasaray!

Dün de Kayserispor karşısında izlediğim Galatasaray, suda sönmeyen akşam güneşi gibiydi. Muslera'nın penaltı atışı sırasındaki adamlık duruşu, vuruştan sonraki zerafeti çok anlamlıydı! Kitabı yazılacak, heykeli dikilecek adamdır Muslera! Galatasaray bir devrim takımıdır. Yüreğini ortaya koyduğu zaman ihtimaller, ihtilallere dönüşmüştür. Galatasaray, bu sezon da ana sütü gibi helal bir şampiyonluk kazandı! Som altından bir şampiyonluk bu!

Galatasaray bu sezon şampiyonluğun anahtarını hiçbir zaman kapının üzerinde bırakmadı. Galibiyete tutku ile bağlı futbolcuların gözlerini bağlasanız bile o maçı yine kazanırlar! İşte Galatasaray böyle bir takım! Kaliteli teknik adamların kimliği, başarı yolculuklarında şekillenir. Şampiyon hoca Okan Buruk; saha kenarında adamlık duruşunu, bilgi ve zerafeti ile süsledi hep! Türk futbolunun en kariyerli ve en başarılı hocası olma yolunda emin adamlarla ilerliyor Okan Buruk!

... Ve Osimhen! Osimhen her maçta ayakları ile resim çizdi adeta! En zor anlarda, tüm olasılıkların bittiği yerde başladı Osimhen! Takım arkadaşlarını sırtına aldı, karşıdan karşıya geçirdi. Can yeleği oldu, Oksijen tüpü oldu Osimhen! İğne deliğinden fil geçirdi Osimhen! Giydiği formanın içine yüreğini de koyan futbolcular topluluğudur Galatasaray! Allah vergisi bir ihtişam! İşte Galatasaray! İşte Şampiyon!