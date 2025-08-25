İlk yarıda dalga dalga...

Trabzonspor özellikle maçın ilk yarısında şampiyonluk sezonundaki coşkulu ve akıllı oyundan kesitler sundu.

Bordo-mavililerin yeni oyun lideri Zubkov! Dün öyle müthiş işler yaptı ki sahada! İzlerken tüm Trabzonsporlular büyük keyif aldı.

Oyunu hızlandırdı, duran topları müthiş kullandı, savunmaya geldi atak önledi. Atılan golün mimarı oldu.

Hücuma büyük zenginlik kattı.

Zubkov varsa oynar dedik durduk!

Kaleci Uğurcan'dan sonra ilk 11'e yazılacak ikinci oyuncu Zubkov'dur!

Bordo-Mavililer'in son yıllarda yaptığı en iyi transfer...



Bordo-mavililer, 50. dakikaya kadar hızlı top çevirdi, kanatları Olaigbe ve Zubkov ile çok iyi kullandı.

Hızlı ve akıllı oyun, Fırtına'nın net gol pozisyonlarına girmesini sağladı.

Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle çok maç kaçıran Savic sezona çok iyi başladı.

Dün, Zubkov'un kornerinde arka direkte tecrübesini konuşturarak golünü de attı.

Etkili bir kafa vuruşunu da kaleci Abdullah çıkardı, Savic'in.

Okay ve Folcarelli ikilisi orta sahada uyumlu gözüktü. Okay savunmanın önünde bir dalgakıran olurken, Folcarelli hücuma da destek verdi.

Folcarelli'nin yerine Mendy girdikten sonra Trabzonspor'un orta sahadaki etkinliği bir anda azaldı.

Onuachu ve Augusto iyi bir ikili oldu. Onuachu etkili toplar indirdi;

Augusto hızlı ve güçlü bir forvet.

Direkt kaleye gitmeyi seviyor.



Antalyaspor, Trabzonspor kalesine ilk isabetli şutunu 56'da atabildi.

O derece güçlü bir oyunu vardı Trabzonspor'un.

60'tan sonra Antalyaspor'un etkili kontratakları da oldu. Uğurcan Çakır'ın jeneriklik kurtarışını da bir kenara yazalım.

İlk yarıda tahrip gücü yüksek bir futbol oynayan Trabzonspor'a 50'den sonraki oyun yakışmadı.

Antalyaspor maçın son yarım saatlik bölümünde beraberlik için çok yüklendi Trabzonspor kalesine.

Bordo-Mavililer skoru koruma refleksi ile geriye yaslandı. Bu dakikalarda iyi savunma yapan Trabzon kazanmasını bildi.

Lige hazır olmayan ve yeni transferler bekleyen Trabzonspor'un gol yemeden 3'te 3 yapması büyük başarı.

Fatih Tekke'yi tebrik etmek lazım.

