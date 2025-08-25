Keskin nişancılar!

Barış Alper Yılmaz krizi ile sarsılan Galatasaray, Kayserispor deplasmanını, farklı bir skorla kayıpsız geçmeyi başardı. Galatasaray'a gelen oyuncu, biraz da yeteneği varsa; Okan Buruk o oyuncuyu ilmek ilmek işliyor ve potansiyel bir güç ortaya çıkıyor. Bakınız Eren Elmalı. Trabzonspor'da forma giydiği dönemlerde skora katkısı olmadığı için eleştirilen Eren Elmalı, sezona muazzam başladı. Ligde 3 maçta 3 gole ulaştı. Dünkü maçta da galibiyeti getiren isim oldu. Eren, nereden nereye geldi! Galatasaray'a geldiği günden itibaren çok çalıştı. Üzerine koydu ve takımının vazgeçilmezi oldu.



Dün sadece iki gol atmakla kalmadı, oyunun hem savunma yönünde hem de pas trafiğinde de aktif rol oynadı Eren! Süper yıldız Leroy Sane de dün çok üretken ve çalışkandı. Eren'in attığı ikinci golün asistini yaptı. Hücum aksiyonları, hızı ve çalımları ile ne kadar büyük bir transfer olduğunu belgeledi. İlerleyen haftalarda tek başına maç alabilecek bir potansiyel Sane. Maçın uzatma anlarında harika bir golle maça damgasının vuran isimlerden biri oldu Sane! Bayern Münih formasıyla Bundesliga'yı kasıp kavuran Sane'den kesitler izledik Kayseri'de... Yunus Akgün ilk golün mimarı olmanın dışında bir atom karınca gibiydi. Sürati, top taşırken hızı ve kendine has stili ile Kayserispor savunmasını darmadağın etti. İkinci yarıda net fırsatlardan yararlanamadı Yunus ama içine Messi kaçmış gibi kıvrak bir futbol oynadı.



Osimhen, çalışkanlığı ile Galatasaray için büyük güç, rakip için ise korkulu bir rüya... Şampiyonlar Ligi maçlarına kadar kıvamını bulur ve kükremeye başlar Osimhen! Zaniolo'nun asistinde bu sezonki ilk golünü attı Osimhen. Hazır olmayan hali ile bile golünü attı, Galatasaray'ın hücum silahı oldu. Galatasaray yabancı kaleci arıyor. Bence de Şampiyonlar Ligi için Muslera kalitesinde bir kaleci transferi hemen yapılmalı. Ama Günay Güvenç bu ligi götürür. Dün kalesinde güven verdi, müthiş iki kurtarış yaptı Günay. Kayserispor; Opoku, Mendes ve Cardoso ile girdiği pozisyonlardan gol çıkaramadı.



Galatasaray, Barış Alper Yılmaz olmadan da Kayserispor gibi zor bir deplasmandan galibiyetle dönmeyi başardı. Çünkü Galatasaray takımı, oyunu oynuyor. Bir yıldızın üzerinden oyunu yok. Takımdaki her oyuncu, bir karınca edasında çalışıyor. Hal böyle olunca da başarılar, kupalar, şampiyonluklar geliyor. Galatasaray'daki Barış Alper krizi en kısa sürede çözüme kavuşturulmalı. Belli ki bu işten Galatasaray da Barış Alper de büyük para kazanacak. O zaman gitmek isteyene yol verilmeli. Barış transferinden gelecek para ile de kaleci, stoper, sağ bek hemen uçaktan indirilmeli.