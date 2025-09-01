Onuachu ve Zubkov’u kenara alırsan…

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin liderliğinde müthiş lig başlangıcı ve art arda alınan galibiyetler, şehirde müthiş bir kenetlenmeye sahne olmuş. Dün Papara Park, şampiyonluk sezonunda gördüğümüz doluluk oranına ulaştı. Tribünler sadece dolmakla kalmadı, taraftarların desteği de olağanüstüydü. Maç boyunca hızlı oynayan, çok adamla rakip kaleye giden, çok sayıda gol pozisyonu üreten bir Trabzonspor izledik Samsunspor adına. Bordo-mavili formayı sırtına geçiren her futbolcunun sahadaki yürekli futbolu, tribünleri de coşturdu.

Futbolda atan ile tutanın iyi olursa sırtın yere gelmez. Dün Trabzonspor'un atanı Onuachu ve tutanı Uğurcan gerçekten olağanüstü bir futbol ortaya koydu. Onuachu'nun uçarak attığı kafa golünü defalarca izlesek doymayız! Bence sezonun en güzel gollerinden birini kaydetti Paul Onuachu! Uğurcan Çakır ise Mouandilmadji'nin karşı karşıya iki gol pozisyonunda mucizevi iki kurtarış yaptı. PGS, Donnarumma'ya 40 milyon Euro istiyor. Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın değeri ise 50 milyon Euro olmalı… Dün yine sahada ele avuca sığmayan kıvrak bir Olaigbe vardı. Ama Onuachu, takımı ayakta tutan isim oldu. Orta alana geldi, pas istasyonu oldu, savunmaya geldi golü önledi. Hava toplarını aldı. Top dağıttı. Oyunu yönlendirdi. Yürekli büyük dev adam Onuachu! Oyundan çıkınca galibiyet de güme gitti.

Samsunspor, Avrupa yorgunu olmasına rağmen, ilk yarının son bölümünde ve ikinci yarının son 20 dakikasında Trabzonspor kalesine çok yüklendi. Trabzonspor bu dakikalarda iyi savunma yaptı. Ama orta sahada oyunu kaybetti. Fatih Tekke'nin Ozan Tufan hamlesi orta alana bir ivme kazandıramadı. Uğurcan Çakır, Mouandilmadji'nin iki pozisyonunda kalesinde devleşti ama Fatih hoca, maç boyunca bu oyuncuya karşı bir önlem de alamadı. Nitekim, durdurulamayan Mouandilmadji 88'de beraberlik golünü attı.

Tabi bunda skoru koruma telaşı içine girip, Zubkov ve Ounachu gibi iki silahını çıkaran Fatih Tekke'nin hatalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fatih Tekke'nin bu değişikliklerinin ardından Samsunspor adeta topu ile tüfeği ile Trabzonspor kalesine yüklendi ve golü buldu. Trabzonspor rahatlıkla kazanabileceği maçı beraberlikle bitirdi. Fatih Tekke bu maçtan gerekli dersleri çıkaracaktır. Trabzonspor dünkü maçı orta sahası güçlü olmadığı için kazanamadı. İki sezondur orta alana lider bir oyuncu transferi yapılamadı. Acilen bu güzel ve umut vaat eden takıma Sosa, Hamsik veya Colman kalitesinde bir oyuncu transferi yapılmalı. Yoksa bu sezon da hayal kırıklıkları ile geçer…