Oksijen tüpü ve can yeleği!

Maçı Barış Alper'siz Galatasaray ve Barış Alper'li Galatasaray diye iki bölüm halinde analiz etmek lazım! İcardi uzun bir aradan sonra (10.5 ay) ilk 11'de çıkarken; Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan ilk kez Galatasaray formasıyla Süper Lig'de boy gösterdi.

Uğurcan Çakır'a hiç iş düşmedi desek yeridir. İlkay, çalışkanlığı ile dikkat çekerken; 57 dakika dökülen hücum hattına hayat vermekte zorlandı.

Selçuk Şahin yönetimindeki Eyüpspor; dar bir blok halinde Galatasaray'ı karşılayıp, ilk yarıda pozisyon vermedi son şampiyona!

5-4-1 dizilişi ile Galatasaray'ın son derece yavaş oynayan hücum hattına şut ve pozisyon şansı vermedi Eyüpspor!

İlk yarıda İcardi ve Sane, sahanın en az topla buluşan oyuncuları olarak dikkat çekti. Bu kadar kaliteli ayaklara sahip Galatasaray hücum hattının rakip kaleye ilk isabetli şutu 41'inci dakikada atması inanılır gibi değil.

Yunus, Sara, Sane ve İcardi ilk 45'te vasatın üzerine çıkamadılar. Hal böyle olunca da son derece yavaş oynayan, pozisyon bulamayan, rakip kaleye şut atmakta zorlanan sıkıcı bir Galatasaray oyunu izledik ilk yarıda.

Buraya kadar izlediğim Galatasaray için içimden 'Bu Galatasaray, Barış Alper girmeden sabaha kadar oynasa Eyüpspor'a gol atamaz' dedim.

Herhalde Okan hoca da benim gibi düşünmüş olacak ki 57'de Sara'yı kenara alıp Barış Alper Yılmaz'ı sahaya sürdü. O Barış Alper, takımın kaderini değiştirdi.

Adeta esneye esneye oynayan Aslan'ın pençesini çıkarıp rakibe kükremesini sağladı.

Barış Alper bir oyuncudan çok daha fazlası Galatasaray için! Takımı ateşleyen, yüreklendiren, hayat veren bir oyuncu Barış!

Dün Olimpiyat Stadı'nda dökülen Galatasaray'a 57'de girdikten sonra adeta oksijen taşıyıp hayat verdi.

Bununla da yetinmeyip, 'Sakin olun arkadaşlar, can yelekleri bende. Takımı kurtarıp 3 puana taşıyacağım' der gibi mücadele etti.

Barış girdikten sonra daha hızlı oynayan, rakip kaleyi şutları ile döven bir Galatasaray izlemeye başladık. Galatasaray bir anda 2. vitesten 7. vitese çıktı.

69'da kafa vuruşuyla direk döven Barış Alper; 'Galatasaray'ın golü geliyor' dedirtti. Okan Buruk, Sane'ye 68 dakika nasıl sabır gösterdi onu da anlamış değilim.

Geldiği günden beri üzerine koyamayan son derece formsuz bir Sane izliyoruz.